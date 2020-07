La star Sebastian Athié di Disney Channel è morto a soli 24 anni. Le cause ancora non sono state chiarite.

Tragico lutto nel mondo di Disney Channel. L’attore Sebastian Athié di soli 24 anni è morto. La notizia, confermata proprio da Disney Channel America Latina, ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fan che si sono trovati nettamente spiazzati e senza il loro attore preferito. Una morte sconvolgente, ma che purtroppo non è la prima che colpisce come un fulmine l’universo Disney. A confermare la morte del giovane attore anche la sua manager che ha condiviso il post pubblicato su Disney Channel LA con grande dolore e senza aggiungere altre parole. Ma cosa è successo a Sebastian? Quali sono le cause della sua morte così in tenera età?

Le cause della morte di Sebastian Athié

Sebastian Athié aveva un ruolo importante nella serie Undici Calciatori di Disney Channel America Latina. Le fan lo adoravano per via del suo volto semplice e dell’aria pulita e sbarazzina. Su Instagram, la casa produttrice, ha scritto un lungo post per salutare Sebastian Athié, con dolore e molto affetto: “Riposa in pace Sebas. La tua arte e il tuo sorriso restano per sempre con noi. Ci si spezza il cuore per la scomparsa di Sebastian che ricorderemo per la professionalità, il cuore e il grande talento”. Le cause delle morte? Ancora sembra non essere chiare, anzi. La situazione è particolarmente delicata e nessuno si è espresso in merito alle cause della sua scomparsa. Sicuramente però i fan vorranno sapere di più e chiederanno risposte.

In che serie l’abbiamo visto?

Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Sebastian Athié in Once, O11CE, dove interpretava Lorenzo Guevara, e nella serie La Rose de Guadalupe. Ovviamente era molto giovane e non vanta una lunga lista di lavori nel mondo dello spettacolo, ma chi lo conosceva era certo che avrebbe avuto un lungo futuro nel settore. Ora però i fan, che sono sconvolti dalla sua morte, non si accontentano, ovviamente, di qualche notizia e dei messaggi di cordoglio. La volontà di sapere cosa gli sia successo è tanta. Anche perché non è il primo attore del team Disney a morire.

Non possiamo dimenticare Cameron Boyce, deceduto per una crisi epilettica a soli 20 anni, oppure Lee Thompson Young protagonista de “Il famoso Jett Jackson” morto suicida a 23 anni… insomma, una lunga lista di attori scomparsi. A cui oggi, tragicamente si unisce anche Sebastian.