Belen Rodriguez bacia un altro uomo: “La calda estate”, scoop incredibile

Belen bacia un altro uomo in vacanza: l’estate bollente della Rodriguez, paparazzata da Chi.

Belen Rodriguez paparazzata da Alfonso Signorini sul suo giornale, Chi, mentre bacia un altro uomo in vacanza, lui chi è? Gianmaria Antinolfi. Una foto sconvolgente che ha fatto fare un balzo sulla sedia a chi, in questi giorni, ha seguito con attenzione la vicenda del presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Ora però l’attenzione torna su Belen: la bella showgirl argentina infatti è stata beccata in un bacio appassionato con un uomo che, evidentemente, non è Stefano!

Chi è l’uomo che bacia Belen?

Abbiamo tutti seguito con grande pathos la storia d’amore tra Belen e Stefano. Un ritorno di fiamma che aveva reso felici tutti, soprattutto il piccolo Santiago, il figlio. Da un po’ di tempo a questa parte però le cose non sono andate per il meglio, anzi. Si è parlato di un tradimento di Stefano ai danni di Belen. Allo stesso tempo però il sito Dagospia aveva iniziato a smuovere un po’ le acque attorno alla bella showgirl argentina. Sembrava infatti che stesse ritrovando la felicità insieme ad un amico speciale. L’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Proprio lo stesso che è stato paparazzato da Chi mentre si scambia un bacio con la Rodriguez.

Sotto la foto pubblicata dal direttore, Alfonso Signorini, si è però scatenata una dura polemica. C’è chi sostiene che il bacio sembri finto. Chi invece la accusa di essersi “consolata” troppo rapidamente. La verità sulla loro relazione o comunque su come sia finita tra Belen e Stefano la sanno solo loro. Quindi giudicare a prescindere non è mai cosa giusta.

Chi è Gianmaria Antinolfi?

Se vi state chiedendo chi sia il fortunato che è stato beccato a baciare Belen durante una vacanza in barca sappiate che si tratta di un imprenditore 35enne di nome Gianmaria Antinolfi. Dapprima sembrava che Gianmaria fosse solo un amico che aveva invitato Belen, Jeremias Rodriguez e Mattia Ferrari a Napoli per festeggiare il suo compleanno. Una semplice gita lontani da casa per divertirsi e svagarsi. La ciurma di amici ha festeggiato in barca ed è anche stata ovviamente nella meravigliosa Capri. Eppure pare che galeotta fu la barca. Guardando infatti alla foto pubblicata da Chi i due sono evidentemente in barca e forse tutto è avvenuto proprio durante i festeggiamenti?

Il video della canzone di Belen, Amarti è folle

Ora come ora, lo sappiamo, su questo scoop si alzerà un polverone. Come sempre Signorini ha cavalcato l’onda e il suo team ha trovato una notizia bomba che segnerà l’estate del gossip. Vedremo come Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi reagiranno a queste foto. Usciranno allo scoperto? Smentiranno? Continueranno a rimanere nell’ombra?