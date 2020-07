Belen Rodriguez lancia una frecciata a Stefano De Martino: l’argentina pronuncia le stesse parole usate dal suo ex marito, ecco cosa è successo!

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino è ormai sulla bocca di tutti: risultano essere al momento i personaggi televisivi più chiacchierati! Dopo il ritorno di fiamma circa un anno fa, l’argentina ed il napoletano si sono separati nuovamente: è addirittura spuntato un clamoroso scoop nelle ultime ore. Si tratta di una nuova love story nata tra Belen ed un altro uomo, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. E’ stato il settimanale Chi a paparazzarli mentre si scambiano un passionale bacio. Intanto girano voci su presunti flirt di Stefano, smentiti dallo stesso conduttore che ha spento ogni rumors con tale affermazione: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere“. Pochissimi minuti fa, Belen Rodriguez ha lanciato una clamorosa frecciatina al suo ex marito attraverso le sue Instagram story: ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez, clamorosa bordata a Stefano: l’ha detto forte e chiaro

Quella frase proprio non le sarà andata giù: Belen Rodriguez pochi minuti fa ha lanciato una frecciata clamorosa al suo ex marito Stefano De Martino. Mentre si trova sul set di ‘Tu si que vales‘, l’argentina ripresa dal suo amico Mattia Ferrari, afferma: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Non si tratta di una semplice frase detta per calmare le voci che girano sul suo conto, dopo l’uscita allo scoperto del nuovo uomo che frequenta.

Questa frase pronunciata da Belen è la stessa pronunciata da Stefano diversi giorni fa, quando attraverso i suoi canali social, ha smentito il rumors che girava sul suo conto che parlava di un presunto flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Stefano nelle sue stories ha dichiarato di essere consapevole di essere un personaggio pubblico ma ha smentito la fake news rivelando di essersi sentito telefonicamente con Alessia e suo marito, due suoi amici. E proprio oggi, 7 luglio, è spuntato un nuovo gossip sul napoletano. Sempre la rivista Chi riporta uno scatto in cui è immortalato il bel conduttore insieme a Mariana Rodriguez, la modella venezuelana che ha partecipato al Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ci dice che si tratterebbe di una donna che gli sta facendo la corte.