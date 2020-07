Chi è Mariana Rodriguez nuova possibile fiamma di Stefano De Martino: dove l’abbiamo già vista e quell’acceso scontro in tv che tutti ricorderanno

Mariana Rodriguez nelle ultime ore è sulla bocca di tutti per il presunto flirt con il conduttore e ballerino di ‘Made In Sud’ Stefano De Martino. Solo ieri, il conduttore aveva dovuto smentire la presunta relazione clandestina tra lui e Alessia Marcuzzi, che avrebbe provocato la sua separazione con Belen e quella della Marcuzzi dal marito. E’ già qualche giorno che la bellissima modella è in vacanza a Napoli in compagnia di un’amica e poco fa il lancio del settimanale ‘Chi’ ha lasciato tutti i fan in delirio. Il ballerino avrebbe incontrato la Rodriguez sulla sua imbarcazione, proprio mentre Belen era con un altro uomo misterioso. Insomma la vicenda Belen – De Martino si infittisce ancor di più… Ma adesso cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questa bellissima ragazza che ha avuto il piacere di trascorrere una serata nel Golfo di Napoli in compagnia del ballerino…

Chi è Mariana Rodriguez: dove l’abbiamo già vista, quell’acceso scontro in tv

Mariana Rodriguez nasce sotto il segno dei pesci il 5 marzo del 1991 a Caracas in Venezuela. Qui è la terza di tre figli, nati da mamma bracciante agricola e papà poliziotto. All’età di 21 anni, nel 2010 decide di trasferirsi a Milano, facendo avanti e indietro da Roma, per avviare la sua carriera da modella. A Milano consegue anche una laurea in Scienze Umanistiche, continuando sempre a lavorare nel settore della moda. La sua bellezza non passa inosservata e viene ingaggiata per diversi Brand di moda sia Italiani che internazionali. Due anni dopo tenta la fortuna partecipando a Veline, ma l’esperienza non va nel migliore dei modi. Nello stesso anno decide di realizzare un book fotografico per il marchio di abbigliamento X-Cape Urban Fashion. Dopo due anni nel 2014 debutta sul grande schermo sotto la regia di Neri Parenti in ‘Ma tu di che segno 6?’ e qualche mese più tardi partecipa con Romina Giamminelli alla terza edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca. L’anno successivo posa per il calendario per adulti Vuemme e partecipa al talent show di Carlo Conti ‘Si può fare’. Nel 2016 prende parte alla puntata speciale della Lotteria Italia di ‘Affari Tuoi’ con Flavio Insinna. Ha poi partecipato ad un altro talent show, ‘La Cuoca Bendata’ in onda su Real Time e condotto da Benedetta Parodi e successivamente posa per un altro calendario ‘For Men’. E’ tra le prime concorrenti della prima edizione Vip del Grande Fratello. La sua esperienza al Grande Fratello Vip non è stata tutta rose e fiori, la donna ha infatti iniziato ad avere problemi con Valeria Marini con cui ebbe una lite a dir poco accesa. La Rodriguez la accusò di essere pesante e razzista nei suoi confronti, scatenando un diverbio a dir poco acceso. Dopo la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia ha iniziato a lavorare al fianco di Piero Chiambretti come soubrette e ballerina.

Una curiosità sulla sua vita privata è che si è sottoposta ad un intervento chirurgico al seno per ridurlo da un’abbondante quinta misura ad una terza. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si conosce molto poco, sappiamo che molti anni fa ebbe una flirt con il rapper napoletano Clementino, avuto ai tempi di Pechino Express, poi ha avuto una relazione con l’ex naufrago e modello Simone Susinna. I due non stanno più insieme e attualmente si vocifera un flirt tra lei e De Martino. Per seguirla sul suo account social Instagram Ufficiale potete CLICCARE QUI.