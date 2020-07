Diletta Leotta avvinghiata a Daniele Scardina in barca: lo scatto in costume fa impazzire i fan che bombardano Instagram di Like e commenti

Sono ormai diversi mesi che la relazione tra la bellissima e sensuale Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina tiene banco su tutti i social e i siti di gossip. I due si sono conosciuti nel 2019, grazie ad un amico comune molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando del re del rap Gue Pegueno, che era con loro a Formentera nell’estate del 2019. Da allora i due sono stati spessissimo paparazzati insieme, fin quando poi non hanno ufficializzato la loro relazione. I due sono apparsi sempre molto uniti e affiatati durante questi scatti. Adesso si stanno vivendo la loro love story in totale serenità, postando spesso sui social la loro quotidianità Milanese, alle prese con il lavoro e lo sport. Tra una diretta e un incontro i due cercano di trascorrere del tempo insieme lontano dalla vita mondana…

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno trascorrendo alcuni istanti sulla loro bellissima imbarcazione. Tra i vari impegni lavorativi cercano comunque di trascorrere del tempo insieme, l’uno nelle braccia dell’altra. Sono certamente una coppia molto bella e molto affiatata e la loro relazione è decisamente invidiata e osannata. Diletta è amatissima dal pubblico, non solo per il suo ruolo di presentatrice e opinionista a bordo campo per il canale sportivo Dazn, ma anche per il suo aspetto fisico, che ormai da anni fa sognare e impazzire gli uomini. Diletta è una donna affascinante, i suoi outfit ispirano migliaia di ragazzine e le sue foto in costume da bagno fanno sognare i fan che attentamente e con ammirazione la seguono da anni.

Diletta e Daniele sono sulla loro imbarcazione e sono avvinghiati felicemente… Lei sfoggia un sensuale e soprattutto glamour costume fucsia brillantinato, il fisico è sempre scolpito e si vede una splendida abbronzatura. Anche Daniele è abbronzatissimo e la stringe tra le sue braccia piene di tatuaggi. I due sembrano essere felici come non mai nello scatto e noi speriamo davvero sia così! Oltretutto pare proprio che i due siano pronti a fare dei passi avanti nel loro rapporto… E a noi non resta che aspettare per capire quali sviluppi ci saranno in questa relazione!