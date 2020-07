Elettra Lamborghini rivela un ‘particolare’ del suo abito da sposa

Elettra Lamborghini, attraverso le stories del suo account Instagram, ha rivelato un ‘particolare’ del suo abito da sposa: ecco di quale si tratta

Elettra Lamborghini è una cantante molto amata e soprattutto una delle più seguite sui social. Su Instagram, ad esempio, la rampolla della ricca famiglia conta oltre cinque milioni di seguaci. I suoi fan provengono da ogni parte del mondo e soprattutto dall’Italia e dalla Spagna. La cantante ha costruito il suo successo grazie al singolo Pem Pem e grazie ai programmi televisivi – in particolare reality show – ai quali ha partecipato. Di recente ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, ed ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare).

Elettra Lamborghini, il ‘particolare’ sull’abito da sposa

Il 25 dicembre del 2019, la Lamborghini ha ufficializzato la sua storia d’amore con Nick va de Wall, meglio conosciuto come Afrojack. La cantante ha pubblicato un post molto romantico sul suo account Instagram, annunciando anche che presto diventeranno marito e moglie. La diffusione di Coronavirus nel mondo, però, ha rallentato i preparativi, i quali sembrano adesso a buon punto. Durante una sessione di domande e risposte con i fan, la Lamborghini ha rivelato un ‘particolare’ sul suo abito. Prima un fan le ha chiesto: “Hai già il vestito da sposa?” e lei ha risposto: “Sì, è bellissimo“; poi qualcun altro le ha chiesto ancora: “Ci dai uno spoiler del vestito” e lei ha risposto: “È bianco“. La cantante ovviamente vuole tenere segreto i dettagli del suo vestito, anche per non rovinare la sorpresa agli invitati e soprattutto al futuro marito.

I preparativi, però, procedono spediti e nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche la data ufficiale delle nozze, che ricordiamo la Lamborghini celebrerà in Italia.