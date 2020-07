Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: la frecciatina sui social è durissima; ecco cosa è apparso poco fa sul profilo Facebook del conduttore.

Non sembra avere fine la diatriba tra Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. Tra i due, ormai è assodato, non corre buon sangue. E poco fa, sui social, l’ennesima conferma. La Volpe, dopo il successo al Grande Fratello Vip 4, ha iniziato una nuova avventura su Tv 8, al timone di Ogni Mattina, al fianco di Alessio Viola. Gli ascolti, però, per il momento sono tutt’altro che esaltanti: l’ultima puntata è stata seguita da 79.000 spettatori, pari allo 0,9% di share. Risultati non positivi per la Volpe, e indovinate chi ha voluto sottolinearlo sul suo profilo di Facebook? Proprio il suo ex collega a I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli. La frecciatina è poco velata ed era impossibile non notarla. Diamo un’occhiata.

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: la durissima frecciatina sugli ascolti di Ogni Mattina

Non è iniziata benissimo l’avventura di Adriana Volpe su Tv 8. Gli ascolti del nuovo programma mattutino, che conduce con Alessio Viola, non decollano e l’ultimo appuntamento con la trasmissione ha ottenuto solo lo 0,9% di share. Un risultato poco soddisfacente, che non è sfuggito a un vecchio ‘rivale’ della conduttrice. Si tratta di Giancarlo Magalli, i cui dissapori con Adriana risalgono al periodo in cui entrambi conducevano I Fatti Vostri. Sul profilo Facebook del conduttore, è apparso questo post:

La percentuale è proprio quella degli ascolti dell’ultima puntata di Ogni Mattina, accompagnata da una emoticon che fa il segno del ‘silenzio’. Ma non è tutto! Nei commenti, Magalli aggiunge:

Insomma, la frecciatina sembra essere abbastanza eloquente. Come la prenderà Adriana Volpe? Replicherà alla stoccata del collega o risponderà con l’indifferenza? Non ci resta che attendere le prossime news! E voi, da che parte state?