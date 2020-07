Gianmaria Antinolfi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez, ma sapete chi è la sua ex? È una nota showgirl, ex naufraga de L’Isola dei famosi.

Il suo nome, ormai, è sulla bocca di tutti. Si, perché se fino a ieri quella con Belen Rodriguez sembrava essere solo una amicizia, oggi la situazione è cambiata. Parliamo di Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che sembra aver fatto breccia nel cuore di Belen. Proprio qualche ora fa, infatti, il settimanale Chi ha pubblicato uno scatto che lascia poco spazio ai dubbi: Belen e Gianmaria si sono baciati, proprio durante lo scorso weekend passato tra Napoli e Capri. Un semplice flirt o l’inizio di una storia d’amore? Questo è presto per dirlo. Ma, forse non tutti sanno che, prima di Belen, Gianmaria ha frequentato un’altra donna famosa nel nostro mondo dello spettacolo. A svelarlo è stato Dagospia. Scopriamo di più!

Gianmaria Antinolfi è la nuova fiamma di Belen: prima dell’argentina, ha avuto un flirt con Dayane Mello

Tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi c‘è più di una semplice amicizia. Tra i due c’è stato un bacio, proprio durante il weekend trascorso a Capri. L’argentina, dopo la rottura con Stefano De Martino, ha trovato conforto proprio nelle braccia del 35 enne di Napoli, imprenditore nel campo della moda. Ma, secondo Dagospia ( che pubblica anche uno scatto), solo poche settimane prima del ‘flirt’ con Belen, Gianmaria è stato beccato in compagnia di un’altra splendida showgirl. Si tratta di Dayane Mello, modella brasiliana, che abbiamo visto a L’Isola dei famosi e Pechino Express. La modella è stata legata a Stefano Sala, col quale ha una bambina, Sofia, e Stefano Bettarini. Ma, seppure fosse confermato, quello tra Gianmaria e la Mello si è trattato di un flirt passeggero, dato che l’imprenditore si è già mostrato in compagnia di Belen.

Come proseguirà, adesso, la frequentazione tra Belen e Gianmaria? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi da quella che sembra essere la coppia del momento. Che dire, l’estate 2020 è appena iniziata, ma si preannunciano mesi davvero roventi!