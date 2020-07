Kim Kardashian ha lasciato senza parole i suoi followers con un selfie davvero mozzafiato: un bacio ed un occhiolino in primo piano con una scollatura da capogiro, l’americana ha fatto impazzire tutti!

E’ una delle donne più famose al mondo: Kim Kardashian è un noto personaggio televisivo ed un’imprenditrice americana. Negli ultimi anni la sua popolarità è diventata davvero incredibile attraverso i social media: ha decine di milioni di follower sia su Instagram che su Twitter. La classe ’80 nata a Los Angeles è sposata con Kanye West: si sono sposati a Firenze, al Forte Belvedere, con una cerimonia privata. Hanno creato una meravigliosa famiglia: loro due più quattro meravigliosi bambini regalano fotografie sempre sorprendenti. Sui social Kim è davvero una star e pochi minuti fa ha regalato ai suoi fan uno scatto che ha fatto girare la testa a tutti! Ve lo mostriamo subito.

Kim Kardashian seduce i follower: bacio, occhiolino e scollatura da capogiro

Kim Kardashian sa sempre come attirare l’attenzione su di sé con il suo sguardo seducente, la sua bocca carnosa e le sue forme da capogiro. Con un selfie l’imprenditrice americana ha infiammato letteralmente Instagram. La scollatura è in primo piano, per non parlare del bacio che manda ai suoi follower! Ecco di cosa stiamo parlando:

Una novità nel look della Kardashian è il colore dei suoi capelli: ha deciso di dire addio al nero ed è passata ad un color rosso ciliegia, mantenendo le radici scure. Decisamente sexy la famosa americana con il suo nuovo look estivo. La moglie di Kanye West sa sempre come lasciare i suoi fan senza parole. Al momento il suo canale Instagram conta 178 milioni di follower: i numeri che raggiunge sono davvero da capogiro.