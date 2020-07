Luca Zingaretti su Instagram: il gesto per la moglie non passa inosservato

Luca Zingaretti ricorda il matrimonio con la moglie Luisa Ranieri: il messaggio è dolcissimo e il popolo di Instagram impazzisce di gioia.

L’amore tra Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è fortissimo. L’attore che interpreta ormai da anni il Commissario Montalbano, da poco ha celebrato l’anniversario di matrimonio con sua moglie e la foto postata su Instagram ha sciolto molti cuori. Nella sua semplicità, quello scatto racchiude la forza di un rapporto sincero. Solido e duraturo.

La foto per l’anniversario di matrimonio

Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram ha così postato una foto di lui e Luisa il giorno delle nozze avvenute nel castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Bellissimi e con un grande sorriso, l’immagine è accompagnata dalla didascalia: “Happiness only real when shared” ossia “La felicità è vera solo se condivisa”. Si tratta di una frase famosissima di Christopher McCandless oisa Alexander Supertramp che abbiamo sicuramente conosciuto nel famigrato film Into The Wild.

Sotto alla foto postata da Zingaretti si sprecano i commenti positivi per la coppia. Una serie di complimenti infiniti per loro: “Siete bellissimi”; “Che Dio benedica sempre il vostro amore”; “Siete una coppia meravigliosa”; “Mi fate commuovere”. Ed effettivamente Luisa e Luca hanno quella rara forma di amore umile, discreto, ma potente che li porta ad andare sempre avanti nella vita. Superando anche molte difficoltà.

Come è nato l’amore tra Luisa e Luca Zingaretti?

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno quindi un amore forte con condividono anche sul set. Nel 2001 ha debuttato con Pieraccioni nel film Il Principe e il Pirata. Da lì il successo è pazzesco e la vediamo interpretare anche dei ruoli molto importanti come la madre della santa Maria Goretti e in Il Filo Pericoloso delle Cose, diretto da Antonioni. Lei e Zingaretti si sono conosciuti ormai molti anni fa e stanno insieme dal 2005. Ad unirli un amore senza precedenti e soprattutto anche le due meravigliose figlie, Emma nata nel 2011 e Bianca nata nel 2015.