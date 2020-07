Pechino Express, brutta notizia per i fan: le parole del conduttore

Brutta notizia per i fan del reality show “Pechino Express”: ad annunciarlo è proprio il conduttore Costantino Della Gherardesca, ecco le sue parole

Pechino Express è un adattamento del format belga ideato da Ludo Pope e in onda in Italia dal 2012 su Rai Due. Il format del programma consiste in una gara tra coppie di conoscenti, spesso famosi, che si sfidano lungo un percorso di circa 8 mila km per raggiungere una determinata meta in un viaggio a tappe di alcuni giorni. Ogni concorrente ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino e un euro al giorno. Sui vari percorsi sono presenti delle piccole missioni che le coppie devono affrontare per poter avanzare nel gioco. A metà del percorso si trova il libro rosso di Pechino Express. Qui si svolge la sfida più importante di ciascuna tappa tra le prime coppie arrivate: la prova immunità o prova vantaggio. La coppia vincitrice di ogni tappa viene premiata con una medaglia a cui sono associati 5.000 euro in gettoni d’oro da devolvere in beneficenza. Nell’ultima puntata del programma le tre coppie rimaste si sfidano nello sprint finale per giungere al traguardo definitivo.

Pechino Express, brutta notizia per i fan

Il reality show ha avuto un grande successo in Italia, soprattutto negli ultimi anni. Al timone c’è sempre Costantino Della Gherardesca, che ormai è divenuto l’autentico padrone di casa. L’ultima edizione è stata vinta dalle Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, che hanno ‘stracciato’ tutte le altre coppie in gara. I fan sono in trepidante attesa della nuova edizione. Il conduttore, però, ha smorzato gli animi, annunciando in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Non credo che si potrà rifare prima di un anno. Dopo la pandemia c’è futuro per Pechino Express, ma ci vorrà tempo” – il conduttore poi ha aggiunto – “Quando si organizza il programma, prima partono i produttori italiani e belgi a fare i sopralluoghi. I belgi sono molto cauti. Quando è scoppiata l’emergenza Covid stavano registrando la versione francese e hanno bloccato tutto”.

La nuova edizione di Pechino, dunque, è seriamente a rischio. Il reality show potrebbe partire con un anno di ritardo.