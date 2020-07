Simone Susinna, arriva la frecciatina per l’ex Mariana Rodriguez? Volano parole dure dopo lo scoop del presunto flirt della donna con Stefano De Martino

Simone Susinna è conosciuto soprattutto per aver partecipato alla dodicesima edizione de ‘L’isola Dei Famosi’, insieme a: Raz Degan, Eva Grimaldi, Nancy Coppola, Malena, Giulio Base, Moreno, Samantha de Grenet, Giulia Calcaterra, Massimo Ceccherini, Giacomo Urtis, Nathaly Caldonazzo, Andrea Marcaccini e Dayane Mello. Dopo la sua esperienza televisiva con ‘L’Isola dei Famosi’, la sua carriera come modello è decisamente decollata e tra le tante conquiste fatte, c’è sicuramente quella in ambito sentimentale con Mariana Rodriguez. Il modello e la ragazza si sono innamorati e sono stati insieme per parecchio tempo, salvo poi interrompere la loro relazione per problemi di incompatibilità. E poche ore fa scoppia il gossip che probabilmente nessuno si aspettava di leggere sulle prime pagine del settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. Un gossip davvero rovente per un inizio estate ancora più rovente.

Simone Susinna, frecciatina per Mariana Rodriguez? Volano parole dure

Stamattina è scoppiato il gossip secondo cui Stefano De Martino abbia fatto breccia nel cuore di Mariana Rodriguez, ma non è finita qui! Se da un lato c’è De Martino con un’altra Rodriguez, dall’altra c’è Belen con la sua nuova fiamma. Per ora non ci sono dichiarazioni da parte dei diretti interessati, eppure non si parla di altro che di loro ormai da diverse ore. Ovviamente la curiosità di scoprire se tra i bel ballerino e conduttore e la modella ci sia qualcosa è davvero alta… La modella è ormai da qualche giorno in vacanza a Napoli in compagnia di Un’amica ed è proprio qui nello splendido scenario del Golfo di Napoli che ha incontrato il ballerino a bordo della sua imbarcazione.

L’ex fidanzato della Rodriguez, Simone Susinna pare non aver apprezzato molto questa paparazzata. Qualche istante dopo l’uscita delle foto sulla copertina del settimanale ‘Chi’, il ragazzo ha pubblicato questa Instagram stories sul suo account ufficiale. Ovviamente non non ha esplicitato che fosse riferito alla ex compagna, ma i tempi e le modalità fanno pensare che sia così. Per avere una certezza assoluta dovremmo aspettare una eventuale smentita o conferma da parte del diretto interessato. A questo punto non ci resta che aspettare per capire cosa accadrà nelle prossime ore tra tutti i protagonisti di questa storia.