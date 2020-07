Temptation Island | Anticipazioni, una delle fidanzate si lascia andare alle lacrime con Filippo Bisciglia: duro sfogo durante il falò

Questa nuova edizione mista di Temptation island ci sta regalando davvero tantissime emozioni e non è iniziata neanche da una settimana. I personaggi si stanno palesando in tutte le loro sfaccettature e le loro personalità. Sin da subito si sono intuiti quelli che erano i problemi più grandi all’interno delle coppie e soprattutto una tra tutte sin dai primi minuti ha mostrato tutte le spaccature del loro rapporto. Stiamo parlando della coppia formata dalla bellissima Valeria, e dal suo compagno Ciavy. Lei onicotecnica e lui addetto alle pubbliche relazioni nei locali notturni. Lei sogna una famiglia, una casa e un padre per sua figlia. Lui vuole continuare a vivere la sua vita senza alcun tipo di responsabilità. Ciavy e Valeria non potrebbero essere più distanti su quelle che sono le priorità della vita e all’interno del programma si è visto.

Temptation Island, una delle fidanzate si lascia andare: duro sfogo al falò

Appena entrati nel villaggio Valeria ha ricevuto già i primi video, in cui il compagno confessa che dopo 4 anni lui non si è mai innamorato di lei e che non intende avere una famiglia. Il colpo è stato durissimo per Valeria, che nelle ore successive ha continuato a ricevere video da parte della redazione di Temptation Island sul comportamento del ragazzo. La ragazza ha iniziato a piangere e sentirsi in colpa verso se stessa, per tutte le volte in cui ha perdonato i tradimenti del compagno e sperato in un suo ravvedimento, che non è mai arrivato a quanto pare. L’ultima news arriva poco fa quando attraverso un’anticipazione il programma fa vedere un Valeria davvero distrutta davanti a Filippo al falò settimanale.

La ragazza inizia a metabolizzare quanto sta accadendo e si ripete di meritare molto più di ciò che ha ricevuto fino ad oggi e di quello che sta continuando a rivere dal fidanzato, ammonito per il suo comportamento anche da Lorenzo Amoruso. La ragazza pare pronta ad accogliere nuove consapevolezze sul suo compagno e il loro rapporto, forse guidata anche dalle miche e dalla conoscenza con Alessandro Basciano. Non ci resta quindi che aspettare giovedì per sapere cosa accadrà a questa coppia che ha iniziato a fare scintille sin dai primi minuti di programma.