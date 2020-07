The Voice torna in tv, ma con un format del tutto nuovo: a condurlo ci sarà proprio lei, ecco le ultime indiscrezioni.

Amanti di The Voice of Italy, potrebbero esserci ottime notizie in arrivo per voi! Lo show musicale della Rai dovrebbe tornare presto in tv, ma in una versione del tutto nuova. Secondo quanto anticipato da Tv Blog, infatti, si tratterà di un nuovo format, in cui ad esibirsi saranno gli over 60. Una versione ‘senior’ del talent che siamo abituati a vedere, che dovrebbe andare in onda tra novembre e dicembre di quest’anno. Tutto è ancora in fase di scrittura, ma, a quanto pare, al timone dello show potrebbe esserci proprio lei, Antonella Clerici! Scopriamo di più!

Grosse novità in arrivo verso fine anno su Rai Uno. Un nuovo programma musicale sarebbe previsto proprio per fine novembre e potrebbe essere guidato proprio da Antonella Clerici. Di cosa parliamo? Di una versione di The Voice dedicata agli ‘over 60’. Tutto è ancora nella fase “work in progress”, ma, come riportato da Tv Blog, il format sarà molto simile al The Voice of Italy che siamo abituati a vedere, compresi i coach. “Questa nuova trasmissione sarà prodotta in collaborazione con Fremantle, la realizzazione avverrà presso il centro di produzione Rai di Milano.” Proprio da lì, sarà trasmesso anche il nuovo programma di Antonella Clerici dedicato alla cucina, “La casa a mezzogiorno”, in onda appunto nella fascia mattutina del mezzogiorno. Insomma, la Clerici si prepara a un ritorno in tv ricco di novità!

Non ci resta che attendere notizie ufficiali sui nuovi palinsesti dei principali canali della nostra tv. E voi, cosa ne pensate di questa nuova versione di The Voice?