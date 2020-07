Bake Off, a settembre andranno in onda le nuove puntate del famoso talent show, ma c’è una splendida novità in arrivo: l’annuncio social.

Questa è, senza alcun dubbio, la notizia che tutti noi e, soprattutto, tutti gli amanti dei dolci stavano aspettando: Bake Off è pronto a ritornare in onda con le nuove puntate. Ebbene si. A distanza di qualche mese dalla fine della settimana stagione, alla fine della quale ha trionfato la giovanissima e bellissima Martina, il talent degli aspiranti pasticcieri è pronto a renderci gustose e succulenti le sere autunnali. Ebbene si. Perché, stando a quanto trapelato da questo fantastico annuncio condiviso sul canale social ufficiale di Real Time, sembrerebbe che la nuova edizione partirà proprio da settembre prossimo. Tuttavia, le sorpresa non sono affatto finite qui. Si, avete letto proprio bene! Per l’ottava stagione del famosissimo e seguitissimo programma, sembrerebbe che ci sia in arrivo una clamorosa e splendida novità. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Bake Off, in arrivo le nuove puntate: annunciata anche una splendida novità

Settembre prossimo, ammettiamolo, sarà un mese davvero molto impegnato in termini televisivi. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, ritorneranno in onda diversi programmi più che successo, ma verranno trasmesse anche le nuove puntate di Bake Off Italia. Ebbene si. Per un altro anno, Benedetta Parodi e il suo magnifico staff composto da Ernest Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, continueranno a fare compagnia al loro tanto amato ed affezionato pubblico italiano. A darne la notizia ufficiale, come dicevamo precedentemente, è stato il profilo social ufficiale di Real Time, il canale su cui vengono trasmesse da anni le avventure degli aspiranti pasticcieri. Che non soltanto, quindi, ha voluto annunciare l’arrivo della nuova stagione dello show, ma ha anche voluto anticipare una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo?

Ebbene si. Per l’ottava stagione di Bake Off Italia, il suo cast si allarga. Ovviamente, al timone ci sarà sempre lei: Benedetta Parodi. Che, nonostante il suo nuovo programma su La7, si destreggerà alla grande nelle cucine del programma. Ma non sarà affatto sola. Sarà accompagnata, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, dal ‘trio delle meraviglie’ e da una clamorosa new entry. Ebbene si. Per la prima volta in assoluto, Csaba Dalla Zorza, volto più che noto per tutti gli appassionati di ‘Cortesie per gli ospiti’, si aggiunge ai giudici di Bake Off. Una novità davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. Tuttavia, noi non vediamo l’ora di vederla in questi nuovi panni, voi?