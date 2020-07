Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: un clamoroso retroscena sulla nuova ‘coppia’ dell’estate, sarebbero già passati alle ‘presentazioni’ ufficiali.

Mentre Stefano De Martino smentisce ogni notizia sulla presunta ‘storia’ con Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez viaggia. Sì, viaggia e non si ferma. Negli ultimi giorni è stata a Capri, per la festa del noto imprenditore con cui si è scambiata alcuni baci in barca: Gianmaria Antinolfi. E mentre Stefano assicura che quando si innamorerà ce lo farà sapere, la showgirl gli fa il verso su Instagram, mettendo ancora un po’ di pepe (nel caso non ce ne fosse già a sufficienza) in questa incredibile storia. Il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini ha svelato diversi retroscena sulla vicenda che vede coinvolti Belen, Stefano e le corrispettive e presunte (almeno per ora) nuove fiamme. Con l’edizione di questa settimana, ci viene raccontato un retroscena abbastanza clamoroso su come si sarebbero conosciuti la Rodriguez ed Antinolfi.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, retroscena: le ‘presentazioni ufficiali’

In ogni storia d’amore, Cupido ci mette sempre lo zampino. Beh, forse più che lo zampino, la freccia. E a fare da Cupido in questa storia d’estate sarebbe stato l’amico di Belen, quello che abbiamo visto sempre più spesso nelle storie nell’ultimo periodo: Mattia Ferrari. All’inizio, Belen tentennava. Insomma, era appena uscita da una storia d’amore molto, ma molto intensa con Stefano De Martino e, tra l’altro, sapeva che Antinolfi era legato a Dayane Mello. Secondo quanto riporta ‘Chi’, mediante alcune vicende che riguardano il lavoro, Matti Ferrari avrebbe avvicinato Belen all’imprenditore. Così, per farle tornare il sorriso. Poi, Antinolfi avrebbe cominciato ad insistere. Fino ad arrivare sul lago di Como per raggiungerla di persona. Insomma, una corte abbastanza spietata. Addirittura, il settimanale ‘Chi’ racconta che Gianmaria avrebbe presentato la showgirl argentina alla madre e ad alcuni amici durante la festa di compleanno che si è tenuta a Capri. Dopo un po’, i due si sarebbero appartati nel locale per passare qualche momento insieme. Finita la festa, la ‘coppia’ (se così si può chiamare) si è recata presso la villa affittata dall’imprenditore a Capri: ed è lì che si sono scambiati quel bacio immortalato dai fotografi.

Intanto, Stefano De Martino…

Ride e si diverte Stefano De Martino, con i suoi colleghi di Made in Sud. Ma stando a quanto riporta Alfonso Signorini sul suo settimanale, anche lui non se ne sta con le mani in mano. Mariana Rodriguez: sarebbe lei la sua nuova pretendente. Sono stati immortalati insieme nei giorni scorsi. Chissà… magari nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti importanti.