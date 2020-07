In queste ultime foto su Instagram, Belen Rodriguez ha lanciato una nuova stoccata a Stefano De Martino, mentre Jeremias fa il dito medio.

Gli occhi di tutti, ammettiamolo, sono puntati proprio su di lei: Belen Rodriguez. Da quando è terminata, per la seconda volta, il suo matrimonio con Stefano De Martino e, soprattutto, da quando il settimanale Chi ha pubblicato le immagini del bacio passionale con Gianmaria Antinolfi, la modella argentina ha completamente catturato l’attenzione di tutti. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, con una serie di scatti inediti condivisi sul suo canale social ufficiale, la showgirl ha lanciato una vera e propria stoccata al suo ex marito. Certo, è accaduto anche ieri sera. Era a Roma a registrare le nuove puntate di Tu si que Vales e nel mentre si faceva ammirare in tutta la sua bellezza, l’argentina ha esclamato: ‘Quando mi innamorerò, ve lo farò sapere’. Le avete già ascoltate da qualche altra parte? Avete pienamente ragione! Sono le stesse parole che il ballerino napoletano ha utilizzato per smentire il presunto tradimento con Alessia Marcuzzi.

Belen Rodriguez, altra stoccata a Stefano De Martino: cos’è successo

Sono trascorse poco più di ventiquattro ore da quando Belen Rodriguez, in diretto collegamento da Roma e dallo studio di Tu Si Que Vales, ha voluto lanciare una vera e propria frecciatina al suo ex marito Stefano De Martino, eppure, pochissimi istanti fa, ne ha lanciata un’altra. Come dicevamo precedentemente, pochissimo fa, l’argentina ha condiviso una serie di scatti che descrivono alla grande come stia vivendo questi giorni la modella.

‘Che ‘linda’ che è la vita’, scrive Belen Rodriguez a corredo di questi scatti che la ritraggono in compagnia di Mattia Ferrari, Jeramias Rodriguez ed altri amici. Foto che, parliamoci chiaro, descrivono alla grande come la modella argentina si stia riprendendo da questa delusione d’amore. Ma non credete che sia finita qui. Perché, in un batter baleno, il post in questione è stato il luogo ideale per lanciare un’altra stoccata a Stefano.

‘Belen, ci fai sapere quando ti innamori?’, chiede l’utente in questione. Immediata è stata la reazione dell’argentina. Che, prontamente, ha risposto: ‘Giuro che vi terrò aggiornati’. Sarà davvero così? Non ci resta che scoprirlo!

Il dito medio di Jeremias

In questa serie di scatti fotografici condivisi sul suo canale social ufficiale, si vede chiaramente una Belen Rodriguez piena di vita. In costume e in ottima compagnia, la modella argentina sembrerebbe vivere dei momenti di pura divertimento e di spensieratezza. E sembrerebbe farlo anche Jeremias Rodriguez. Che, da come si può vedere chiaramente dalle immagini riproposte in alto, alza un bel dito medio.