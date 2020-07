A distanza di alcuni giorni dalla notizia del tradimento, Belen Rodriguez ha finalmente deciso di rompere il silenzio su Alessia Marcuzzi.

Soltanto pochissimi giorni fa, Dagospia ha lanciato una clamorosa indiscrezione: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. E la showgirl argentina, stando a quanto si apprende, avrebbe scoperto tutto in quarantena. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il ballerino avesse collegato il suo telefono cellulare all’Ipad. E che, proprio per questo motivo, l’argentina sarebbe venuta a sapere del misfatto. Ecco. Appena diffusa la notizia del presunto tradimento, il conduttore televisivo, lo sappiamo, ci ha tenuto immediatamente a smentire questa clamorosa indiscrezione. ‘È una fake news’, ha detto il bel De Martino, sottolineando di quanto, in questi ultimi giorni, si sia detto di ogni colore sulla vicenda. Ecco, ma se le parole di Stefano sono arrivate istantaneamente, quelle di Belen, invece, sono arrivate soltanto pochissimo tempo fa. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la showgirl argentina ha raccontato tutta la verità su Alessia Marcuzzi e il presunto tradimento. Cerchiamo di capirci qualche cosa in più in ogni minimo dettaglio.

Belen Rodrigurz, la verità su Alessia Marcuzzi e il tradimento: le parole

Dopo aver lanciato una nuova e dura stoccata a Stefano De Martino, Belen Rodriguez non ha potuto fare a meno di ritornare sul presunto tradimento del suo ex marito con Alessia Marcuzzi ai suoi danni. Certo, sono passati diversi giorni da questa clamorosa notizia. Eppure, soltanto adesso, la showgirl argentina ha deciso di rompere il silenzio. Tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, la modella ha quindi deciso di raccontare tutta la verità. Ecco le sue parole.

Da come si può chiaramente vedere dalle parole scritte da Belen Rodriguez sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che tutto ciò di cui si sta parlando in questi ultimi giorni non è assolutamente vero. Non soltanto, da come si apprende dalla parole dell’argentina, sembrerebbe che tra le due donne dello spettacolo ci sia un ottimo rapporto, ma che anche le indiscrezioni legate all’Ipad e a come abbia scoperto il presunto tradimento sarebbero completamente false. ‘Continuo a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere’, ha concluso la Rodriguez.

Il bacio a Gianmaria Antinolfi

Se da una parte Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di Mariana Rodriguez, Belen è stata, invece, beccata mentre si lasciava andare ad un bacio passionale con Gianmaria Antinolfi, giovane imprenditore napoletano. Cosa accadrà adesso? Staremo a vedere!