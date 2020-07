Pochissime ore fa, Benedetta Rossi ha annunciato di aver terminato il primo giorno di registrazioni televisive: sapete come si è mostrata dopo?

Lo aveva annunciato pochissimi giorni fa, Benedetta Rossi. E, in effetti, così è stato. Come raccontato in diversi nostri articoli, queste ultime settimane per la famosissima food blogger non sono state affatto semplici, piuttosto molto impegnative. In concomitanza alla scrittura del suo nuovo libro, la simpaticissima Benedetta ha dovuto anche scrivere le nuove ricette per le puntate che, molto probabilmente, andranno in onda nella prossima stagione televisiva. È proprio per questo motivo che, nelle scorse ore, tutta la troupe si è recata presso la sua abitazione per le prime registrazioni. Con un’organizzazione più che fenomenale, tutti gli accorgimenti utili per il Coronavirus e un’emozione davvero unica, la Rossi non ha tralasciato di raccontare proprio nulla ai suoi sostenitori. Proprio nulla, badate bene: anche quello che è successo appena andata via la squadre. ‘Primo giorno di registrazioni appena terminato’, ha scritto la food blogger sul suo canale social ufficiale a corredo di una foto più che ‘particolare’. Sapete come si è mostrata una volta terminato il tutto? Scopriamolo insieme, non ve ne pentirete affatto!

Benedetta Rossi, sapete come si è mostrata dopo il primo giorni di registrazioni?

Per il primo giorno di registrazioni per il suo programma su Food Network, Benedetta Rossi era più che emozionata. È stata lei stesso a raccontarlo, ovviamente, sul suo canale social ufficiale. Ma non solo. Sapete perché? Dopo aver svelato dettagliatamente cos’è cambiato con l’emergenza Coronavirus ed, ovviamente, tutti gli accorgimenti presi per la pandemia, la famosissima e simpaticissima food blogger non ha potuto fare a meno di mostrare un’immagine di sé appena terminate le registrazioni. Sappiamo che il successo della Rossi è dovuto anche a questo: alla sua immensa e profonda spontaneità e semplicità. E ce ne da conferma, tra l’altro, proprio quest’ultima foto:

Ebbene si. Appena terminata la prima registrazione delle nuove puntate di ‘Fatto in casa per voi’, Benedetta Rossi non ha potuto fare a meno di sottoporsi ad un super rilassante pediluvio. Da quanto traspare dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, le registrazioni sono durante ben 12 ore. Ed è per questo motivo che, purtroppo, i suoi piedi apparivano come due vere e proprio bistecche. Nonostante questo, però, Benedetta non si è affatto persa d’anima. In una bacinella ricolma di acqua fredda, un cucchiaio di bicarbonato e un po’ di sale grosso, la simpaticissima food blogger si è nettamente ripresa. ‘I rimedi della nonna’, ha specificato Benedetta.