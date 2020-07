Elisabetta Gregoraci, avete mai visto una foto della bella calabrese da bambina? Sul suo canale social ufficiale è stato condiviso uno scatto inedito.

Come raccontato in alcuni nostri recenti articoli, Elisabetta Gregoraci è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E con i suoi numerosi sostenitori non perde mai occasione di poter aggiornarli e condividere tutto ciò che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, è solita condividere splendidi scatti fotografici, che, come ben sapete, descrivono alla grande la sua immensa bellezza, ma anche pubblicare dei veri e propri scatti inediti. L’ultimo, ad esempio, è stato reso noto pochissime ore fa. Quando, tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale Instagram ufficiale, l’ex moglie di Flavio Briatore ha pubblicato una foto di quando era soltanto una bambina. Ed, in particolare, di quando aveva soltanto nove mesi. Insomma, era una vera e propria neonata. Ecco, ma siete curiosi di vederla? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci da bambina, l’avete mai vista? Non l’avreste mai detto fosse lei

Dopo aver condiviso uno scatto più che stupendo in costume, Elisabetta Gregoraci ha voluto lasciare tutti i suoi sostenitori completamente senza parole con uno scatto del suo passato letteralmente inedito. Certo, come dicevamo precedentemente, l’ex moglie di Flavio Briatore è solita condividere degli scatti davvero fantastici. Eppure, questa volta si è letteralmente superata. Come dicevamo precedentemente, pochissime ore fa, la famosa showgirl ed attrice calabrese ha voluto rendere noto uno scatto inedito del suo passato. Ed, in particolare, di quando aveva soltanto nove mesi. Siete proprio curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ebbene si. È proprio lei: l’avreste mai detto? Pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere questo scatto di quando era soltanto una bambina. E, per essere più precisi, di quando aveva soltanto nove mesi. ‘Piccola Eli’, scrive l’attrice di Soverato a corredo di questa foto. Perché sì, è davvero piccolissima, ma quanto è dolce? E, soprattutto, bellissima? Due qualità che, ammettiamolo, non sono affatto cambiate nel tempo, vero?