Adara Molinero imbarazza in diretta tv Gianmarco Onestini: quello che rivela la showgirl è davvero incredibile!

Gianmarco Onestini è il fratello di Luca, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Anche lui ha partecipato al reality più famoso d’Italia ma nella versione spagnola: è proprio nella casa spiata dalle telecamere che ha conosciuto Adara Molinero con cui ha intrapreso una relazione. Non appena usciti dal programma però la storia è giunta al capolinea: i due continuano ad essere invitati insieme nelle trasmissioni televisive spagnole. Durante Sabado Deluxe, un famoso talk show, Adara si è lasciata andare ed ha rivelato dei dettagli ‘piccanti’ riguardo l’intimità con Gianmarco: non ha espresso parole molto carine nei confronti del fratello di Luca. Ecco cosa è successo.

Adara Molinero imbarazza Gianmarco Onestini in tv: le rivelazioni intime sul loro rapporto

Imbarazzo in diretta tv per Gianmarco Onestini: invitato insieme alla sua, ormai ex, Adara Molinero, a Sabado Deluxe, talk show spagnolo molto famoso, si è sentito in estremo imbarazzo quando la sua ex fidanzata ha fatto delle rivelazioni particolarmente intime sul loro rapporto. Sono stati invitati insieme nel programma nonostante non siano più una coppia: tra una domanda e l’altra, il conduttore ha pizzicato i due ospiti con domande ‘intime’. Adara ha sorpreso tutti quando alla domanda relativa ai rapporti intimi ha risposto così: “Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui”.

Le rivelazioni sono state spiazzanti ed hanno lasciato anche il pubblico senza parole: la showgirl ha continuato ribadendo che Onestini non è molto dotato e questo fattore non la entusiasmava. Anche i baci che si scambiavano non le piacevano: tutto ciò è accaduto con Gianmarco al suo fianco, in studio, totalmente in imbarazzo.