Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Ignazio Boschetto, voce de Il Vole, abbia un nuovo amore: la fortunata sarebbe proprio lei.

Sempre impegnato a lasciarci senza parole e, soprattutto, a lanciare delle vere e proprie bombe di gossip, sembrerebbe che il ben informato Dagospia ne abbia lanciata un’altra davvero clamorosa. Ebbene si. Dopo il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi ai danni di Belen Rodriguez, il giornalista Giuseppe Candela ci ha tenuto ad informare tutti gli italiani su un altro personaggio molto amato da tutti. Parliamo, infatti, di Ignazio Boschetto, voce del magnifico trio Il Volo. Ebbene si. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto trapelato, sembrerebbe che il giovane cantante abbia trovato un nuovo amore. E che, soprattutto, a far battere il suo cuore sia una bellissima donna, ma anche molto conosciuta ed amata. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ignazio Boschetto de Il Volo trovo l’amore: di chi si tratta

Si tratta di una vera e propria clamorosa indiscrezione: Ignazio Boschetto de Il Volo avrebbe trovato l’amore. Ebbene si. È proprio questo che ci fa sapere Dagospia. E che, ovviamente, vuole rendere noto a tutti con tutte le ‘prove’ a carico. Dopo aver svelato, per filo e per segno, come Belen Rodriguez abbia scoperto del presunto tradimento di suo marito Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, Giuseppe Candela ha voluto lanciare un’altra vera e propria bomba di gossip. Il giovane Ignazio, come dicevamo precedentemente, avrebbe trovato l’amore. Ecco, ma chi sarebbe la fortunata? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Proprio lei: Roberta Morise. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che Ignazio e la conduttrice de I Fatti Vostri siano stati beccati insieme a passeggiare sul lungomare di Cirò Marina nei giorni scorsi. È scoppiato l’amore tra di loro? Al momento, non sappiamo ancora nulla di certo. Anche perché, fino a questo momento, nessuno dei due ha proferito parola in merito alla faccenda. Eppure, se la notizia dovesse risultare reale: Ignazio e Roberta vi piacerebbero come coppia?