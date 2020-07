Irama, incredibile annuncio a sorpresa: la notizia è appena arrivata

Irama, incredibile annuncio a sorpresa dell’ex cantante di Amici: la notizia è appena arrivata, la gioia è davvero incontenibile.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, Irama ha completamente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto protagonista indiscussa del Festival di Sanremo del 2019, ma anche voce di numerosi singoli musicali di successo. A partire, quindi, da ‘Nera’, ‘Bella e Rovinata’ fino a ‘La ragazza con il cuore di latte’ ed ‘Arrogante’, Filippo Fanti è, senza alcun dubbio, uno dei cantanti maschili più apprezzati ed amati del nostro panorama musicale. È proprio per questo motivo che, quindi, lo splendido annuncio che è stato dato dal diretto interessato sul suo canale social ufficiale, ammettiamolo, era proprio nell’aria. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme. Anche se, vi anticipiamo, il cantante avrà provato una gioia davvero incredibile. Bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Irama, splendido annuncio a sorpresa: che gioia incredibile!

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Irama non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, l’ex cantante di Amici non ha potuto fare a meno di dare a tutti i suoi followers uno splendido annuncio a sorpresa. Anche perché, parliamoci chiaro, non è assolutamente la prima volta che lo fa. Ma questa volta, bisogna ammetterlo, c’è un sapore davvero differente.

Ebbene si. A poco più di un paio di mesi dall’uscita del suo nuovo singolo ‘Mediterranea’, la canzone ha ottenuto il disco di Platino. Insomma, un annuncio davvero clamoroso e, soprattutto, splendido. Che, come dicevamo precedentemente, Filippo non poteva affatto non condividerlo con chi, in tutti questi anni, lo ha supportato. E poi, parliamo chiaro, il singolo lo merita davvero tutto questo prezioso riconoscimento.

La vittoria ad Amici Speciali

Di Filippo Fanti, c’è da ammetterlo, è sempre stata apprezzata la novità. È proprio per questo motivo che, in gara con numerosi talenti delle passate edizioni del talent di Canale 5, Irama è riuscito ad aggiudicarsi la vittoria ad Amici Speciali.