Leonardo Greco è ritornato in ospedale pochi mesi dopo essere guarito dal Coronavirus: le parole da brividi dell’ex tronista su Instagram.

Tra i tantissimi volti noti che, purtroppo, sono stati contagiati dal Coronavirus, c’è anche il suo: Leonardo Greco. Come raccontato sul suo canale social ufficiale, in piena emergenza Coronavirus, anche l’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante l’esito negativo di ben due tampo, ha scoperto di essere stato contagiato. E, per questo motivo, costretto a restare in ospedale per diverse settimane attaccato all’ossigeno. Fortunatamente, dopo un po’ di tempo, la sua battaglia ha avuto un esito più che positivo. Il milanese, infatti, è guarito dal Covid-19. E, molto presto, è riuscito a ritornare alla sua vita di sempre. Tuttavia, nonostante questo, come testimoniato anche dal diretto interessato, pochissime ore fa, Leonardo si è recato nuovamente in ospedale per gli esami di controllo. Ecco. È stata proprio in quest’occasione che l’ex tronista si è lasciato andare a delle vere e proprie parole da brividi. Ecco tutti i dettagli.

Leonardo Greco ritorna in ospedale dopo il Coronavirus: le sue parole

A distanza di pochissimi mesi da essere guarito dal Coronavirus, Leonardo Greco è ritornato in ospedale. Certo, nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, com’è giusto che sia, l’ex tronista di Uomini e Donne si è recato al Sacco di Milano per i dovuti controlli. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, il buon Greco si è lasciato andare a delle parole davvero da brividi. Ovviamente, gli esami di controllo sono andati più che bene. Tuttavia, Leonardo non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una vera e propria riflessione. ‘Sono passato davanti al padiglione dove ero ricoverato. Mi è venuto il magone non lo nascondo, ho provato una sensazione indescrivibile’, ha iniziato a scrivere l’ex tronista a corredo di questo ultimo scatto.

Parole davvero da brividi, da come si può chiaramente leggere dalla foto riproposta in alto. E che, tra l’altro, descrivono perfettamente il profondo dolore di chi, purtroppo, è stato contagiato dal Coronavirus. Tuttavia, nonostante questa immensa sofferenza, Leonardo ha voluto dare un forte messaggio: ‘Forza, la vita è meravigliosa!’.