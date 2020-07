Maddalena Corvaglia si mostra sui social in costume: primo giorno di mare andato, anche la prova costume è decisamente superata! Date un’occhiata al post.

E’ una delle veline che hanno segnato la storia della tv: Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis erano davvero amate dal pubblico di Canale 5. Le due donne hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia dal ’99 fino al 2002, per poi tornare nel 2005 come conduttrici per una settimana. Le due splendide ex veline sono state grande amiche per moltissimo tempo, sono state anche testimoni di matrimonio. Da tempo però il loro rapporto si è incrinato e nessuna delle due ha mai svelato cosa è successo. Maddalena oggi continua ad essere una showgirl e conduttrice affermata, molto presente anche sui social: ha infatti pubblicato uno scatto mozzafiato in cui mostra il suo primo giorno di mare! Date un’occhiata.

Maddalena Corvaglia, prova costume superata: pioggia di complimenti su Instagram

Maddalena Corvaglia ha trascorso il suo primo giorno di mare negli ultimi giorni ed ha deciso di condividere il suo bellissimo momento su Instagram: al Lido Marini, nel Salento, luogo in cui si è taggata sui social, ha fatto il suo primo bagno a mare dell’estate 2020, che meraviglia! Incantevole la fotografia che ha postato in cui mostra il suo fisico scolpito: prova costume più che superata per l’ex velina di Striscia la Notizia!

La Corvaglia scrive come didascalia: “1 giorno di mare, sono rinata! Nemo propheta in patria, ma io nella mia mi sento una regina oggi“. Pioggia di complimenti e like per Maddalena che ha incantato Instagram con le sue forme mozzafiato: “Bellissima maddy”, “Sei sempre una regina. Sempre. Sei salentina, sei una persona solare, limpida, Sei bella come il sole”, “Sei una forza della natura Maddalena!…Avanti così” scrivono i suoi fan sotto al post. Qualcuno la bacchetta invitandola a mangiare perchè ‘dimagrita troppo‘. L’ex velina con la sua posa risulta essere un incantevole ‘marinaio’!