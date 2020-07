Giancarlo Magalli risponde alle parole di Adriana Volpe dette in diretta ieri su Tv8: il conduttore lancia una nuova frecciatina pesante, ecco le parole.

Continua la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: tutto è iniziato quando il famoso conduttore ha commentato gli ascolti della nuova trasmissione in onda su TV8 della presentatrice, ex concorrente del Grande Fratello VIP. Magalli sul suo profilo Facebook ha commentato il dato 0,9% con un emoticon che invita a restare in silenzio. Tale frecciatina ha fatto totalmente sbottare la Volpe che, sia in diretta sia sul suo canale Instagram, ha risposto a tono a tale provocazione: “Hai provato tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta” sono state le parole della conduttrice. Nel post è intervenuto anche Marcello Cirillo, citato anche dalla conduttrice nel suo sfogo: con un commento ha detto la sua. “Siamo stati in silenzio per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà. Siamo stati in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo ‘solo al comando'” sono le parole scritte dal conduttore che affiancava la Volpe in ‘I fatti vostri’ con Magalli. La dura replica di Adriana ha fatto intervenire immediatamente Magalli questa mattina attraverso il portale di DavideMaggio. Ecco le parole del conduttore contro Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli, nuova stoccata ad Adriana Volpe: la frecciatina è durissima

Giancarlo Magalli ha risposto alle parole di Adriana Volpe dette ieri in diretta nel suo programma su Tv8 per rispondere alla provocazione dello stesso conduttore. “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano. Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli” sono le parole di Magalli al portale DavideMaggio.it.

Per concludere la sua replica, Giancarlo ha lanciato una stoccata: “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio”.