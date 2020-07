Alessandra Amoroso cambia drasticamente il suo look con un nuovo taglio: il selfie post parrucchiere fa impazzire Instagram, ecco la reazione dei suoi fan al cambiamento!

Sta facendo ballare tutti con la sua nuova hit: Karaoke ha raggiunto un successo incredibile, sta scalando le classifiche italiane e si sente continuamente in radio. Il talento di Alessandra Amoroso è nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi: divenne in poco tempo una delle voci più belle ed amate del panorama musicale italiano. Anche sui social ormai è una vera star: ha superato i 3 milioni di follower, i suoi fan sono veramente tantissimi, impossibili da contare. Su Instagram si diverte a pubblicare i suoi lavori ma anche selfie e momenti della sua vita quotidiana. Sapete che nelle ultime ore ha cambiato look? Date un’occhiata!

Alessandra Amoroso, improvviso cambio look: “Selfie post taglio”, la cantante incanta Instagram

Alessandra Amoroso ha cambiato look ed ha deciso di mostrarlo ai suoi fan con uno splendido selfie! La famosissima cantante italiana non porta più, da oggi, il ciuffo di lato bensì una frangetta! Ormai è la moda del momento e la Amoroso ha deciso di stare al passo con i trend: il suo nuovo look le sta davvero bene!

‘Selfie post taglio’ scrive come didascalia del post che in pochissimi minuti ha raggiunto oltre 40 mila like e migliaia di commenti. “CHE BELLA CHE SEI AMORE. TI STA DA DIO QUESTO TAGLIO”, “Ma quanto ci piace questo taglio”, “ma che meraviglia sei” sono alcuni dei pensieri degli utenti Instagram. Non proprio a tutti è piaciuto il nuovo taglio: un utente le ha chiesto ‘Ma che combini?’. Ma non importa, la Amoroso sta da dio con il suo nuovo look ed i suoi fan sono rimasti incantati dalla cantante, ex vincitrice di Amici di Maria de Filippi nel lontano 2009!