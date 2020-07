Raimondo Todaro paparazzato con la sua nuova fiamma: il ballerino volta pagina dopo la fine del matrimonio con la moglie Francesca Tocca

Sono ormai diversi mesi che il ballerino Raimondo Todaro ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. I due sono stati sposati per oltre sei anni e la notizia della loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i loro fan. Spesso si è pensato che il motivo della loro separazione è stato il flirt tra la moglie Francesca Tocca e il ballerino dell’ultima edizione di Amici, Valentin Alexandru. Durante il talent show si è mormorato spessissimo della visibile complicità tra i due ballerini, che sul palco ballavano insieme scambiandosi effusioni ben lontane dalla semplice collaborazione lavorativa. Col passare dei giorni le voci su questa possibile relazione si sono fatte sempre più insistenti al punto tale che qualche settimana fa, Raimondo Todaro ha dovuto spiegare i motivi della fine del loro matrimonio.

Raimondo Todaro con la nuova fiamma: volta pagina dopo Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha spiegato attraverso una lunga intervista che i motivi che hanno spinto lui e Francesca a separarsi sono molto semplici. Col passare degli anni la loro relazione era diventata piatta e non c’era più lo stesso sentimento a legarli. Raimondo nutre una profonda stima e un grande rispetto di Francesca, così come lei di lui, semplicemente le loro strade si sono separate. Restare insieme senza amarsi reciprocamente sarebbe stato probabilmente peggio. Attualmente sappiamo che la bella Tocca sta trascorrendo maggior tempo con Valentin e spesso i due vengono paparazzati insieme e poco fa arrivano le foto anche di Todaro in compagnia di una bellissima ragazza. Pare proprio che il ballerino stia voltando pagina dopo la fine del suo matrimonio e al suo fianco una splendida ragazza.

Il settimanale ‘Chi’ ha rivelato il flirt del bel Todaro con una ragazza bionda… I due sembrano essere davvero molto affiatati, lei lo stringe a se durante il bacio sulla spiaggia e lui appare piuttosto rilassato. E mentre Valentin e Francesca ballano dei sensuali tango insieme, Todaro si fa coccolare tra le braccia di Paola Leonetti! E’ questo il nome della fortunata nuova fiamma del ballerino di Ballando Con le Stelle. Non ci resta che aspettare per capire come evolveranno le cose tra di loro nel corso dei prossimi giorni e magari una possibile smentita o conferma.