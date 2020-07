A poche ore dalla notizia di Stefano De Martino beccato con Mariana Rodriguez, è spuntato un inedito e clamoroso retroscena su di loro: l’indiscrezione.

Sono proprio loro, senza alcun dubbio, i personaggi di questa settimana: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Si, è vero: sono diversi mesi che, a causa della loro nuova separazione, la coppia è al centro dell’attenzione di tutti! Ma questa settimana, anzi, in questi ultimi giorni, lo sono ancora di più. Stando a quanto trapelato dal settimanale ‘Chi’ di questa settimana, sembrerebbe che entrambi abbiano già trovato chi fa battere il loro cuore. Per la bellissima argentina, a quanto pare, sembrerebbe essere merito di Gianmaria Antinolfi, giovanissimo imprenditore napoletano. È proprio con lui che, infatti, è stata ‘beccata’ in un passionale bacio sull’isola di Capri. A differenza, invece, del conduttore di Made in Sud. Che, dal canto suo, è stato paparazzato con Mariana Rodriguez. Ma le sorprese, cara lettori e lettrici, non sono affatto terminate qui. Perché, stando a quanto rivelato dal settimanale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che sia spuntato un inaspettato retroscena su di loro. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Stefano De Martino, clamorosa retroscena su Mariana Rodriguez

Se Belen Rodriguez, nei giorni scorsi, si è recata a Napoli ed, in seguito, a Capri per partecipare al compleanno di Gianmaria Antinolfi, Stefano De Martino, dal canto suo, è stato paparazzato sulla sua barca in compagnia di Mariana Rodriguez, giovane modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Certo, a quanto pare, sembrerebbe che tra i due non sia successo affatto nulla. Anche perché sembrerebbe che i due non erano affatto da soli, bensì in compagnia di altri amici. Tuttavia, a distanza di pochissime ore da questa incredibile, è spuntato un incredibile retroscena su loro due. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia provato già a corteggiare la bella Mariana Rodriguez tramite alcuni commenti in privato su Instagram. Ma che lei, all’epoca impegnata con Simone Susinna, era stata costretta a rifiutare. Adesso, però, sono entrambi single. E, a quanto pare, il ballerino non ha perso occasione di poter dimostrare il suo interesse. Ed anche la modella, dal canto suo, sembrerebbe ‘essere molto presa’.

La frecciatina di Belen

Ma non è affatto finita qui. Pochissime ore fa, Belen Rodriguez, durante le prime registrazioni di Tu si que Vales, ha lanciato una vera e propria frecciatina al suo ex marito. Nel riprendere le parole che Stefano aveva utilizzato per smentire il tradimento con Alessia Marcuzzi, la showgirl argentina ha riportato testualmente tali dichiarazioni.

