Stando a questa anticipazione shock di Temptation Island, Andrea ha completamente perso le staffe al falò: cosa avrà visto della sua fidanzata?

In attesa della seconda puntata ed imperdibile puntata di Temptation Island, il canale social ufficiale del programma non sta perdendo affatto occasione di poter pubblicare piccoli video di anticipazioni. Nel primo pomeriggio di ieri, ad esempio, vi abbiamo parlato degli insistenti dubbi che continuano ad assalire Valeria sulla sua relazione con Ciavy. Oppure, pochissime ore fa, vi abbiamo raccontato della furiosa reazione di Annamaria. Che, in lacrime e visibilmente concitata, ha iniziato a fare le valige. Pochissimi istanti fa, però, ne è stato condiviso un altro. Il protagonista di questo vero e proprio spoiler shock è il giovane Andrea. Che, in compagnia dei suoi compagni di viaggio, sembrerebbe che abbia completamente perso le staffe al falò. Questo, lo sappiamo, è l’unico momento in cui i fidanzati e le fidanzate vengono a sapere tutto quello che la loro dolce metà compie nell’altra villaggio. Sarà proprio per questo motivo, molto probabilmente, che il romano ha letteralmente ‘minacciato’ di voler vedere la sua compagna.

Temptation Island, la richiesta di Andrea al falò: cosa avrà visto?

Andrea ed Anna sono una delle sei coppie di Temptation Island. A distanza di un anno dall’inizio della loro relazione, la coppia ha deciso di mettere a dura prova la loro storia d’amore. Perché? Tra i due ci sono bene dieci anni di differenza. E, di conseguenza, anche esigenze di vita completamente differenti. Anna, oltre ad essere una madre di già due figlie, ha intenzione di mettere su famiglia con il suo compagno. A differenza di Andrea. Che, dal canto suo, ha dichiarato più volte di essere più concentrato sul suo lavoro che ad altro, almeno fino a questo momento. Certo, sono super innamorati, eppure il loro percorso a Temptation non sembra essere iniziato nei migliori dei modi. Seppure soltanto come provocazione, la giovane romana sembrerebbe aver legato particolarmente con un single del suo villaggio. Provocando la furiosa reazione del suo compagno. E lo si deduce chiaramente, come dicevamo precedentemente, da questo breve video di anticipazioni.

‘O mi portate Anna qua, o vado io di là’, queste le parole che Andrea ha detto appena visto un filmato sulla sua compagna. Non sappiamo esattamente cosa abbia visto. Fatto sta che, da quanto mostrato, il giovane romano sembrerebbe avere le idee molto chiare. Cosa accadrà, quindi? Non ci resta che aspettare la seconda puntata. In fondo, non manca così tanto tempo, no?

Le parole al veleno dei fratelli di Andrea

Appena terminata la messa in onda della prima puntata di Temptation Island, i fratelli di Andrea hanno voluto rompere il silenzio. Lasciandosi andare, così, a delle dure e forti dichiarazioni nei confronti di Anna.