Temptation Island, chi è il tentatore Alessandro Ubaldi: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita all’estero che conduce il single

E’ partito il conto alla rovescia per la seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda giovedì sera su Canale Cinque dalle 21:30 circa. E propio in merito alla seconda puntata iniziano a trapelare già le prime indiscrezioni e le prime anticipazioni. Il programma ha rappresentato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio, come ci si aspettava anche gli ascolti sono saliti alle stelle. Il fischio d’inizio del programma era attesissimo dai fan e il successo che ha accumulato sin dai primi minuti lo ha dimostrato. Le coppie nei villaggi hanno iniziato a scaldarsi sin da subito. Non ci aspettavamo nulla di diverso da questo e ovviamente le curiosità di vedere tutti i cambiamenti del programma a seguito del Coronavirus è stata tanta. Sicuramente però la curiosità più grande è quella di conoscere più da vicino le 2 coppie vip e le 4 coppie nip presenti quest’anno all’Is Morus Relais. Insieme alle coppie non ci dimentichiamo ovviamente dei tentatori e delle tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E adesso vogliamo parlarvi proprio di Alessandro Ubaldi, uno dei tentatori di quest’edizione. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, gli studi e la sua vita all’estero.

Temptation Island, chi è Alessandro Ubaldi: età, carriera e la vita all’estero

Alessandro Ubaldi nasce a Pescara nel 1984, anche se non sappiamo dirvi con precisione la sua data di nascita precisa. Potrebbe essere il 22 ottobre, data che il ragazzo ha anche tatuato sulla sua pelle, ma ovviamente non ne abbiamo la certezza. Alessandro ha una sorella maggiore a cui è molto legato e lo si può ben notare anche dai loro account social ufficiali. Sappiamo che Ubaldi attualmente vive tra Pescara, sua città natale, e Miami dove ha anche una casa e trascorre gran parte dell’anno. Alessandro ha coltivato sin da bambino la sua passione per lo sport e in particolare per la pallavolo. Il tentatore è infatti un ex giocatore di Pallavolo poi passato al Beach Volley. E’ proprio grazie al beach volley che Alessandro è riuscito a togliersi non poche soddisfazioni, partecipando per 10 anni al campionato italiano e ottenendo numerose vittorie e piazzamenti in tornei nazionali e anche internazionali. Quando giocava nella pallavolo, ricopriva due ruoli, quello dello schiacciatore e quello dell’oppositore, visto anche il suo fisico prestante.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, sappiamo dirvi che Alessandro Ubaldi si occupa di organizzare convention aziendali e congressi ed è inoltre il responsabile del settore amatoriale e anche allenatore di una scuola di Beach Volley chiamata “Beach project”. Non c’è da stupirsi che visto il fisico avvenente Alessandro lavori anche come modello e fotomodello per capi d’abbigliamento e costumi da bagno. Potete seguirlo sul suo account ufficiale Instagram CLICCANDO QUI.