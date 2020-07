Temptation Island, chi è il tentatore Carlo Siano: scopriamo insieme l’età, la sua carriera e a quali concorsi di bellezza ha partecipato

E’ partito il conto alla rovescia per la seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda giovedì sera su Canale Cinque dalle 21:30 circa. Il programma ha avuto un ottimo inizio e come ci si aspettava gli ascolti sono saliti alle stelle. L’inizio del programma era attesissimo e il successo che ha accumulato sin dai primi minuti lo ha mostrato. Non ci aspettavamo nulla di diverso da questo e ovviamente le curiosità di vedere tutti i cambiamenti del programma a seguito del Coronavirus sono state tante. A questa curiosità si aggiungono ovviamente quelle di conoscere più da vicino le 2 coppie vip e le 4 coppie nip presenti quest’anno all’Is Morus Relais. Insieme alle coppie non ci dimentichiamo ovviamente dei tentatori e delle tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E proprio di un tentatore vogliamo parlarvi oggi, ci riferiamo a Carlo Siano. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come età, studi e i concorsi di bellezza a cui ha partecipato.

Temptation Island, chi è Carlo Siano: età, carriera e i concorsi di bellezza

Carlo Siano è nato sotto il segno dello scorpione il 5 novembre del 1996 a Solofra in provincia di Avellino. Carlo nasce da papà Stefano Siano e mamma Elena Cuozzo, ha tre sorelle: Mariamichela, Regina e Vincenza e forse un fratello di nome Thomas. Non siamo sicuri che Thomas sia suo fratello di sangue, è infatti probabile che il ragazzo sia il suo migliore amico e per questo lo ritiene come un fratello. E’ molto legato alle tre sorelle e per questo sono spesso con lui nei suoi scatti su Instagram. Grazie a papà Stefano, Carlo ha avuto la possibilità di avvicinarsi allo sport e in particolare alla Boxe. La sua vita è spesso girata attorno allo sport e alle arti marziali, in particolare alla Boxe e alla Kick Boxing. Grazie a queste due discipline ha ricevuto diversi riconoscimenti, a livello provinciale, regionale e nazionale.

Come spesso accade però lo sport non è solo premi, medaglie e riconoscimenti, ma soprattutto impegno, sacrifici e costanza e Carlo lo sa bene, visti tutti i premi vinti a soli 23 anni. Da poco ha iniziato ad affacciarsi anche al mondo dello spettacolo. In primis ha partecipato al concorso di bellezza ‘Bellissimo D’Italia’, classificandosi primo. Poi ha partecipato ad ‘All Together now’ condotto da Michelle Hunziker e J- Ax. Successivamente ha partecipato anche ad un videoclip musicale di Cristiano Malgioglio, che gli è valso qualche apparizione a ‘Pomeriggio Cinque’ da Barbara D’Urso. Carlo Siano, come vi dicevamo prima è uno sportivo professionista e uno degli pugili di maggior prospettiva all’interno della scuola Pugilistica Cardamone, guidata e di proprietà dal noto pugile Agostino Cardamonde. L’uomo è soprannominato il “martello” di Montoro, già Campione Italiano, Europeo e Mondiale dei pesi medi. Carlo ha iniziato con la kick boxing alla tenera età di quindici anni e punta a partecipare alle Olimpiadi. Potete seguirlo qui su Instagram.