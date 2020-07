Temptation Island, chi è la tentatrice Francesca Antonelli: scopriamo insieme l’età, la carriera e qual è la sua passione più grande

E’ partito il conto alla rovescia per la seconda e attesissima puntata di Temptation Island, in onda giovedì sera su Canale Cinque dalle 21:30 circa. Il programma ha rappresentato una vera e propria boccata di aria fresca per i telespettatori ed ha avuto un ottimo inizio e come ci si aspettava gli ascolti sono saliti alle stelle. L’inizio del programma era attesissimo dai fan e il successo che ha accumulato sin dai primi minuti lo ha dimostrato. Non ci aspettavamo nulla di diverso da questo e ovviamente le curiosità di vedere tutti i cambiamenti del programma a seguito del Coronavirus sono state tante. Sicuramente però la curiosità più grande è quella di conoscere più da vicino le 2 coppie vip e le 4 coppie nip presenti quest’anno all’Is Morus Relais. Insieme alle coppie non ci dimentichiamo ovviamente dei tentatori e delle tentatrici che come ogni anno hanno il compito di ‘tentare’ i fidanzati e le fidanzate presenti nei villaggi. E proprio di una tentatrice vogliamo parlarvi oggi. Ci stiamo riferendo a Francesca Antonelli. Cerchiamo di conoscere qualcosa in più sul suo conto, come l’età, gli studi e le sue passioni più grandi.

Temptation Island, chi è Francesca Antonelli: età, carriera e la sua passione più grande

Francesca Antonelli è nata nel 2000 a Roma, anche se non sappiamo dirvi con precisione la data. Attualmente vive proprio nella Capitale, anche se fino a qualche anno fa ha vissuto insieme alla famiglia negli Stati Uniti. Li ha frequentato una High School in cui ha giocato anche a pallavolo. Attualmente frequenta la John Cabot University di Roma e continua a studiare e a lavorare nel settore della moda, come modella. Francesca coltiva due grandi passioni, lo sport e i viaggi. Sicuramente la seconda passione l’ha ereditata dai genitori, entrambi assistenti di volo. Proprio per rendere omaggio a questa grande passione, la ragazza ha un tatuaggio dietro la nuca che rappresenta i quattro punti cardinali con il planisfero e un aereo.

Da grande vorrebbe diventare giornalista, ma nel frattempo si dedica alla famiglia, allo sport e alla televisione. Attualmente lavora anche come ragazza immagine per i locali e come ballerina. Su di lei si conosce davvero molto poco, ma ovviamente speriamo di conoscerla meglio attraverso le prossime puntate di Temptation Island. Per adesso all’interno del villaggio non l’abbiamo vista legare con nessuno dei fidanzati in particolare, ma non detto che questo non accada. Nel frattempo noi abbiamo spulciato come si deve il suo profilo Instagram e oltre alle informazioni di cui vi abbiamo già parlato, abbiamo visto che la ragazza posa moltissimo come modella. Sul suo Account Ufficiale Instagram infatti è possibile vedere i centinaia di post che la ragazza pubblica in intimo o senza veli, proprio durante i servizi fotografici. Non ci stupirebbe se dopo questa esperienza televisiva la sua carriera spiccasse ancor di più il volo!