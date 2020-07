Temptation Island Anticipazioni, una fidanzata in lacrime decide di fare la valigia: cosa accadrà nella seconda puntata di Giovedì 9 Luglio.

Ci siamo: mancano pochissime ore e, finalmente, assisteremo alla seconda puntata di Temptation Island. E, vi assicuriamo, anche questa sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, stando a quanto mostrato dalle immagini mandate in onda alla fine della prima puntata, ci sarebbero dei gran colpi di scena, ma anche perché le immagini mostrate sul canale social ufficiale del programma lo confermerebbero davvero alla grande. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Dopo i dubbi di Valeria che, a quanto pare, si fanno sempre più frequenti ed insistenti, sembrerebbe che anche un’altra fidanzata non abbia vissuto dei momenti davvero facili nel villaggio dell’Is Morus Relais. Tanto da voler fare, addirittura, la valigia. Non sappiamo cosa abbia esattamente visto, fatto sta che è realmente decisa a voler andare via e chiedere il falò di confronto al suo compagno. Ecco di chi parliamo.

Temptation Island, una fidanzata vuole fare la valigia: falò di confronto anticipato?

Dopo il falò di confronto anticipato di Alessandro a Sofia, sembrerebbe che anche un’altra fidanzata sia intenzionata a richiederlo. Cosa ce lo fa pensare? Semplice: queste immagini condivisa sul profilo social ufficiale di Temptation Island. In questo brevissimo video di anticipazioni, si vede chiaramente una delle sei ragazze del villaggio dell’Is Morus Relais molto provata e, soprattutto, intenzionata a fare la sua valigia. Non sappiamo cosa abbia visto esattamente e né tantomeno cosa sia successo, sia chiaro. Fatto sta che, da come si vede, sembrerebbe essere molto arrabbiata. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamo insieme:

Ebbene si. È proprio Annamaria ad essere intenzionata a fare la sua valigia. E, molto probabilmente, chiedere il falò di confronto anticipato al suo Antonio. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio. Fatto sta che la napoletana, nonostante le sollecitazioni delle sue compagne a ragionare e a stare calma, è davvero deciso ad abbandonare. Al momento, purtroppo, sappiamo solo questo. Ma siete curiosi di saperne di più? Beh, non vi resta che seguire l’appuntamento di domani. Al solito canale e al solito orario, non mancate!