Tiziano Ferro ha dato una splendida notizia attraverso i suoi canali social: uscirà a novembre, ecco di che si tratta!

Ha riempito palazzetti, stadi, in Italia e nel resto d’Europa, anche in America Latina! Tiziano Ferro è uno dei cantautori più famosi ed ha ottenuto numerosi premi, candidature, riconoscimenti importanti a livello nazionale ed internazionale. I suoi album sono stati tradotti in spagnolo, inglese, francese e portoghese: Tiziano è una vera star! Con la sua voce è capace di emozionare chiunque, i suoi testi sono delle vere poesie: impossibile non amarlo. E così, questa mattina, ha dato un annuncio davvero incredibile ai suoi fan. Curiosi di sapere di cosa si tratta vero? Vi sveliamo subito tutto…

Tiziano Ferro, splendida notizia: l’annuncio a sorpresa sui social

Una splendida notizia è arrivata questa mattina per tutti i fan di Tiziano Ferro: il 6 novembre 2020 uscirà su Amazon Prime Video ‘Ferro’, il documentario sulla vita del cantautore originario di Latina. E’ stato lui a dare l’annuncio di tale sorpresa sui social: con un post su Instagram ha svelato tutto quello che c’è da sapere sul mini film che uscirà sulla sua vita. “𝐅𝐄𝐑𝐑𝐎. Il documentario. Dal 6 novembre, solo su Prime Video” è la didascalia.

Il documentario racconterà il dietro le quinte della vita artistica e privata di Tiziano Ferro: è stato creato sotto forma di diario quotidiano e rientra questo tra i progetti nati in vista dei suoi 40 anni, compiuti il 21 febbraio 2020. Questo era l’anno del Tour negli Stadi di Tiziano: le 15 date sono state spostate tra giugno e luglio del 2021, causa Covid-19. Per l’estate 2020 il cantautore ha lanciato anche una hit che sta spopolando nelle radio italiane: insieme a Jovanotti il singolo ‘Balla per me’ sta facendo ballare tutti! I fan di Tiziano sono impazienti: attendono con ansia il 6 novembre!