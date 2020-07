Uomini e Donne, l’ex tronista Giulia Quattrociocche è incinta: il suo ex Daniele Schiavon reagisce così; ecco cosa è successo.

Una notizia inaspettata, quella trapelata qualche giorno fa sul web. L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche è incinta. L’abbiamo vista nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2019, quando ha conosciuto e scelto il bel Daniele Schiavon, che ha avuto la meglio sul ‘rivale’ Alessandro Basciano (attualmente tentatore a Temptation Island). Una storia d’amore che, però, non è durata a lungo. Ma, a quanto pare, Giulia ha ritrovato l’amore nelle braccia di un altro uomo, dal quale aspetta il suo primo bambino. A confermare la voce, è stato proprio il suo ex Daniele, che ci ha tenuto a precisare di non essere lui il padre del bambino. Ecco cosa ha dichiarato attraverso le sue stories di Instagram.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è incinta: il suo ex Daniele conferma la notizia

Ormai sembra essere davvero ufficiale: Giulia Quattrociocche è incinta! La bella romana, ex tronista di Uomini e Donne, si è fatta apprezzare dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità, che l’hanno resa una delle troniste più ‘semplici’ delle storia della trasmissione. Una trasmissione in cui si è innamorata di Daniele Schiavon, anche lui romano. I due sono usciti insieme dal programma e hanno iniziato una storia a telecamere spente. Purtroppo, però, niente lieto fine. La loro storia è durata solo qualche mese, ma una cosa è certa: non vi è rimasto rancore. A dimostrarlo sono le parole dell’ex corteggiatore, che qualche ora fa ha pubblicato alcuni video su Instagram, in cui parla proprio di Giulia. Daniele specifica: “Mi state scrivendo, mi state dicendo che diventerò padre, ma non è così”. L’ex corteggiatore, però, conferma la notizia della dolce attesa della sua ex: “Ho saputo che Giulia è incinta, convive, e sono molto contento per lei, senza rancori. Era tutto ciò che voleva, avere una famiglia e tutto quanto, ci è riuscita e sono contento per lei!”. Ecco uno screen tratto dalla stories:

“Mi dispiace per voi, ma un giorno diventerò anche io padre.”, conclude Daniele rivolgendosi ai fan che gli scrivono su Instagram. Insomma, la storia è finita ma tra i due ex sembra essere rimasto un bel rapporto. Non ci resta che mandare i nostri migliori auguri di cuore alla futura mamma Giulia!