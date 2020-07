Alessia Marcuzzi, la reazione del marito Paolo al presunto tradimento con Stefano De Martino: la clamorosa indiscrezione.

In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi è al centro dell’attenzione di tutti. A causa della clamorosa indiscrezione legata al presunto tradimento di Stefano De Martino con la famosissima conduttrice romana ai danni di Belen Rodriguez, l’ex colonna portate de L’Isola dei Famosi è completamente al centro del gossip. Certo, la notizia è stata immediatamente smentita. Subito dopo la sua diffusione, infatti, il conduttore di Made in Sud ha prontamente smentito questa voce di corridoio. E lo ha fatto anche Belen. Quando, pochissime ore fa, tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, non soltanto ha reputato falsa la notizia, ma ha anche specificato che non capisce affatto il motivo per cui costantemente si diffondono menzogne del genere. Ecco, la domanda, però, adesso sorge spontanea: quale sarà stata la reazione di Paolo Marconi Calabresi, il marito della Marcuzzi, dinanzi a tutto questo? A svelare ogni cosa è il settimanale ‘Oggi’. Che ha riportato le voci di una persona molto vicina sia ad Alessia che a Stefano. Scopriamo qualche cosa in più.

Alessia Marcuzzi, la reazione del marito al presunto tradimento: cos’è successo

Oltre a svelare che tipo di messaggi Belen Rodriguez avrebbe trovato sull’Ipad di Stefano De Martino che avrebbero confermato il suo presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, il settimanale ‘Oggi’ ha fatto molto di più. Per la prima volta in assoluto, infatti, il giornale ha svelato la reazione di Paolo Marconi Calabresi, il marito della conduttrice televisiva, dinanzi a tutto questo gossip. Sappiamo che, nei mesi scorsi, sono rincorse voci che parlavano di un’ipotetica crisi coniugale. Clamorosamente smentita quando sono stati avvistati insieme in vacanza a Ponza. A distanza di settimane, però, sembrerebbe che questo periodo ‘no’ sia stato confermato. E a farlo è stata una fonte vicina sia alla Marcuzzi che a Stefano. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che questa persona, di cui ovviamente non si conosce il nome, non soltanto avrebbe smentito la notizia del presunto tradimento perché ha avuto conferma dai diretti interessati, ma ha anche svelato la reazione del produttore.

Stando a quanto si apprende dalle pagine del settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che Paolo Marconi Calabresi sia realmente ‘furibondo’. Non tanto, badate bene, per questa clamorosa voce sul presunto tradimento di sua moglie con Stefano De Martino, piuttosto per le conseguenze che Alessia Marcuzzi sta subendo. ‘Vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati’, si legge sulle pagine del giornale.