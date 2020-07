Qui era solo una bambina, oggi è un’amatissima cantante: la riconoscete? Ecco il ‘prima e dopo’ che non lascia dubbi.

Sono tanti i vip che, attraverso i loro profili social, condividono con i fan alcuni scatti del passato. C’è chi fa un tutto nel passato agli inizi della propria carriera, chi si mostra in versione studente nei banchi di scuola. Ma tra le foto ricordo più ‘gettonate’ ci sono senza dubbio quelle che li ritraggono da bambini. Un modo dolcissimo per condividere con i propri seguaci una parte di sé che, altrimenti, non potrebbero conoscere. E, spulciando nel profilo social di un’amatissima cantante italiana, abbiamo trovato un ‘prima e dopo’ davvero incredibile. La versione ‘mini’ dell’artista lascia tutti sena fiato. Il motivo? Non è cambiata di una virgola! E voi, guardando l’immagine, l’avete riconoscete?

Qui era solo una bambina, oggi è un’amatissima cantante: la riconoscete? È proprio lei, Alessandra Amoroso

“Sono passati gli anni, ma come potete vedere il sono rimasta sempre identica!”. È quello che si legge sotto un post di qualche anno fa di una delle cantanti più amate del momento. Ed effettivamente la somiglianza è impressionante. Non l’avete ancora riconosciuta? Allora vi sveliamo tutto:

Ebbene sì! Si tratta proprio della bellissima Alessandra Amoroso, che, per l’occasione, ha riproposto la stessa identica posa che aveva nello scatto da bambina. Un prima e dopo emozionante, che l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha condiviso con la sua numerosissima schiera di fan. Fan che la seguono ormai da tantissimi anni e che, questa estate, si scatenano al ritmo dell’ennesimo tormentone targato Alessandra Amoroso, in collaborazione con i Boomdabash. Dopo il successo dello scorso anno di Mambo Salentino, questa estate è la volta di Karaoke. E, proprio qualche ora fa, la bellissima pugliese ha mostrato ai fan il suo nuovo look, con un selfie ‘post taglio’ che ha fatto impazzire Instagram. Guardate un po’:

Insomma, il ‘diario social’ di Alessandra Amoroso è ricco di contenuti super interessanti! E voi, cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!