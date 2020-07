Pochissime ore fa, Andrea Damante ha voluto condividere uno splendido annuncio a sorpresa con i suoi fan: la notizia è appena arrivata.

Questa è, senza alcun dubbio, una notizia davvero fantastica. Ed Andrea Damante, com’è suo solito fare, non poteva non condividerla con i suoi numerosi sostenitori. Anche perché, come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex tronista di Uomini e Donne è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, spesso e volentieri, condivide con loro tutto ciò che concerne la sua vita. Non soltanto in ambito sentimentale, sia chiaro, ma anche nella sfera lavorativa. Sin dai suoi esordi nel mondo della televisione, il veronese ha dichiarato di essere un deejay. Ed, infatti, in questi ultimi anni, il bel Damante è stato l’autore di diversi pezzi musicali davvero di successo. E che, soprattutto, hanno fatto ballare e scatenare milioni di italiani. Ecco. È proprio in merito a questo che, pochissime ore fa, Andrea ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Andrea Damante, splendido annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

Dopo la gioia di aver ripreso a suonare nelle diverse discoteche d’Italia dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, Andrea Damante non ha potuto fare a meno di condividere un altro splendido annuncio a sorpresa. Lo ha fatto pochissime ore fa sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente. E, senza alcun dubbio, ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto trapelato dalle sue parole, sembrerebbe che a mezzanotte di Venerdì 10 Luglio uscirà un nuovo singolo musicale del deejay. Anzi, per essere più precisi, una nuova versione della sua canzone ‘Think About’. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più molto più da vicino.

‘È una produzione nuova perché ci sono tutte le voci in spagnolo. È una bomba atomica’, ha detto Andrea Damante per annunciare questa splendida notizia. Noi abbiamo ascoltato la preview e possiamo confermarlo, voi cosa aspettate?