Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato: l’indiscrezione

Secondo le indiscrezioni circolate sui settimanali di gossip, la Tatangelo avrebbe un nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più apprezzate. La sua carriera è iniziata a quindici anni quando ha vinto Sanremo Giovani. Il successo, però, è arrivato accanto a Gigi D’Alessio con il brano “Ragazza di periferia“,che si classifica al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo. I due sono stati legati dal febbraio 2005 (anche se è stata ufficializzata un anno dopo) fino allo scorso 3 marzo 2020, quando sui social hanno annunciato la fine della loro relazione. Da allora, la Tatangelo ha preferito tacere sulla sua vita privata.

Anna Tatangelo ha una nuovo fidanzato: chi è

Dopo la fine della storia d’amore con D’Alessio, la Tatangelo non è stata mai avvistata insieme ad un altro uomo. Il settimanale Diva e Donna, però, lancia una clamorosa indiscrezione. Sembrerebbe che la cantante abbia un nuovo fidanzato: la Tatangelo, infatti, pare faccia coppia con uno dei suoi musicisti. Tra i due c’è sempre stata un’amicizia, che adesso sembrerebbe essersi trasformata in qualcosa di più importante. Il suo nome, però, resta ancora segreto. Ricordiamo che queste sono solo indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. La cantante, infatti, non ha confermato né smentito le voci apparse sui giornali.

La Tatangelo negli ultimi mesi ha dato una vera e propria svolta alla sua vita. Ha cambiato look, ha cambiato sound, lanciando un singolo con il rapper Geolier, e a quanto pare sembra aver cambiato anche vita. I rapporti con il suo ex compagno, però, restano buoni: la Tatangelo, infatti, ha dichiarato che Gigi resterà sempre un pilastro fondamentale della sua vita. Adesso però sembrerebbe esserci un nuovo uomo nella sua vita, ma la notizia deve essere ancora confermata.