Temptation Island, Antonella Elia svela un suo segreto: Pietro non ci sta

Nel corso della puntata di questa sera di Temptation Island, Antonella Elia ha svelato un suo segreto, ma Pietro non ci è stato affatto.

Sapevamo che la seconda puntata di Temptation Island sarebbe stata imperdibile. E così è stato sin dal primo momento. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro articolo, la coppia formata da Alessandro e Sofia è stata la protagonista di un falò di confronto anticipato, ma anche per tutti i gran colpi di scena che ci hanno saputo regalare tutte le altre coppie in gioco. A partire, quindi, da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Fidanzati da più di un anno, i due piccioncini hanno deciso di prendere parte al reality di Canale 5 per uscirne ancora più forti di prima. E, quindi, più innamorati che mai. Fino a questo momento, c’è da ammetterlo, il loro percorso stava procedendo davvero alla grande. Fino a quando, nel corso della puntata di questa sera, Giovedì 9 Luglio, l’ex volto noto de Non è la Rai ha svelato un suo segreto ad un single del villaggio. Immediata è stata la reazione del siciliano. Non soltanto al falò, sia chiaro, ma anche appena rientrato nel villaggio dei fidanzati.

Antonella Elia svela un suo segreto a Temptation Island: Pietro reagisce così

Parlando della gelosia di Pietro Delle Piane con un single del villaggio di Temptation Island, Antonella Elia non ha potuto fare a meno di raccontargli quanto il suo attuale compagno sia fortemente geloso del suo ex fidanzato Fabiano. Stando a quanto si apprende dalle parole dell’ex volto de Non è la Rai, sembrerebbe che il siciliano sia davvero geloso del rapporto che la sua compagna abbia con l’uomo. Tanto che Antonella, pur di non litigarci, ma allo stesso modo di non interrompere i suoi rapporti con l’ex fidanzato, è costretta a chiamarlo di nascosto ed, ovviamente, cancellare chiamate e messaggi. Insomma, un vero e proprio segreto, si capisce chiaramente. Che, com’è suo solito fare, Antonella non ha potuto fare a meno di raccontare apertamente. Ecco, ma come avrà reagito Pietro?

Se, in un primo momento, Pietro Delle Piane non ha potuto fare a meno di smentire queste parole di Antonella Elia, appena ritornato nel villaggio, non ha potuto fare affatto nascondere la sua rabbia. Ad una bellissima tentatrice, infatti, il siciliano ha sottolineato di non capire affatto perché la sua compagna si diverta a raccontare cose che, a detta sua, sarebbero delle vere e proprie menzogne. Rivelando, tra l’altro, di non doverlo affatto sottovalutare. Cosa accadrà a loro due? Staremo a vedere!