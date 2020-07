Ciclo in vacanza, arriva il costume assorbente: cos’è e come utilizzarlo

Ciclo in vacanza, arriva il costume assorbente: cos’è e come utilizzare il nuovo prodotto pensato per le donne.

Tutte le donne possono confermare: uno degli inconvenienti più fastidiosi dell’estate è senza dubbio l’arrivo del ciclo durante le vacanze al mare. In molte scelgono di programmare le proprie ferie in base all’arrivo dell’ “appuntamento” mensile, ma, come si sa, non sembra il ciclo mestruale è regolare e prevedibile. È proprio per questo motivo che è molto frequente dover fare i conti con le mestruazioni durante i giorni al mare. Per potersi concedere un bagno in quei giorni, in molte si affidano ai tamponi usa e getta, i cosiddetti assorbenti interni. Forse non tutte sanno, però, che c’è un’alternativa assolutamente innovativa, che vi farà dire addio a tamponi e assorbenti. Di cosa parliamo? Di costumi realizzati appositamente per i giorni di ciclo. La collezione si chiama Period Swimwear ed è prodotta dal brand Ruby Love. Scopriamo di più!

Ciclo in vacanza, addio a tamponi usa e getta: arriva il costume assorbente

No, non è uno scherzo! C’è chi ha pensato a voi e alle vostra vacanze in caso di ciclo. Il brand Ruby Love ha creato una linea di costumi assolutamente innovativa. Costumi da indossare proprio quando il ciclo arriverà a ‘farvi compagnia’ durante le vostre giornate di mare. Si tratta di costumi realizzati con un tessuto tecnologico capace di assorbire il flusso di tre tamponi usa e getta! Un’invenzione assolutamente incredibile: i costumi sono caratterizzati da una fodera incorporata, in cotone organico antiodorante, capace di assorbire le perdite anteriori, laterali e posteriori. Oltre ad essere comodi ed utili, i costumi della linea Period Swimwear sono disponibili in tantissimi colori, modelli e fantasie: dalle fasce ai triangoli, dai modelli interi ai bikini. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Se siete stanche di tamponi ed assorbenti e volete godervi le vostre giornate di mare senza paura di perdite ed altri disagi, è il momento di provare i nuovi costumi Ruby Love! Avete già scelto il vostro modello preferito?