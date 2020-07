Come Sorelle, cosa succederà nella seconda puntata di mercoledì del 15 Luglio? Azra farà una scoperta letteralmente amara: tutti i dettagli.

Proprio ieri sera, Mercoledì 8 Luglio, è andata in onda la prima puntata di Come Sorelle. Dopo il successo di Daydreamer, in Italia è sbarcata una nuova serie televisiva di origine turca che, tra l’altro, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Basato sulla storia di tre giovani donne che vengono a sapere di essere sorelle dopo diversi anni, la fiction può essere considerata di genere thriller. Anche perché, come filo conduttore di tutti gli otto episodi, ci sarà un omicidio. Ad essere ucciso è Tekin, il marito di Ipek. Ed è proprio su questo e sul portare a galla tutti i diversi misteri che, come dicevamo precedentemente, ruoteranno tutte le puntate. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: se il primo episodio ha riscosso un successo davvero smisurato e, diciamoci la verità, si basava sul ‘plot’, cosa accadrà nella seconda puntata di mercoledì 15 Luglio? Scopriamolo insieme.

Come Sorelle, anticipazioni seconda puntata: cosa accadrà il 15 Luglio

Nel corso della prima puntata di Come Sorelle abbiamo assistito, come dicevamo precedentemente, alla presentazione dei personaggi principali e ad un piccolo assaggio di quanto vedremo in questi otto episodi. Ecco, ma se gli Ascolti Tv dimostrano che la serie televisiva si è rivelata un vero e proprio successo, cosa accadrà nella seconda puntata? Scopriamolo insieme.

Dopo l’uccisione di Tekin, suo figlio Sinan, con cui aveva un pessimo rapporto, ritornerà in città. Molto presto, però, il giovane verrà arrestato perché accusato di aver fatto del male a suo padre. Per quanto riguarda le ragazze, invece, ci sarà una clamorosa scoperta in arrivo. Ipek, Derem e Silen, infatti, scopriranno chi sarà la loro madre biologica. Purtroppo, la donna, di nome Cahide, è in carcere per l’omicidio di suo marito. E, anche se totalmente innocente, sta proprio ultimando di scontare la sua pena. Infine, la giovanissima cantante scoprirà che Cilem è stata rapita dal trafficante di droga, a cui, tra l’altro, aveva attuato un furto, e che suo marito Burak, purtroppo, è stato ucciso.