Coronavirus, Si rischia il contagio in piscina? L’esperto virologo Fabrizio Pregliasco a Fanpage ha fatto delle importanti rivelazioni.

Il Coronavirus continua ad essere presente nella vita di tutti: nonostante le riaperture e la cosiddetta Fase 2, bisogna sempre rispettare il distanziamento sociale ed usare tutte le misure di protezione individuale (mascherine, guanti, lavarsi le mani). Solo quando sarà scoperto un vaccino sicuro ed efficace, il Covid-19 potrà essere distrutto del tutto ed i cittadini del mondo potranno tornare alla normalità. E’ iniziata ormai l’estate e, dopo tanti mesi di lockdown, il bisogno di distrarsi ed andare al mare è tanto: in acqua c’è il pericolo di contagio? Quanto è pericoloso andare in vacanza? Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute all’Università degli studi di Milano, Presidente Nazionale dell’ANPAS e Direttore Sanitario della Casa di Cura Ambrosiana SRL di Cesano Boscone ha risposto ad alcune domande di Fanpage. Ecco cosa ha rivelato.

L’importante virologo Fabrizio Pregliasco ha risposto accuratamente ad alcune domande riguardo il rischio di contagio da Coronavirus al mare, in vacanza, in piscina al portale Fanpage. C’è una differenza tra il mare e la piscina. Il professore, virologo, Presidente Nazionale dell’ANPAS ha dichiarato che l’acqua delle piscine è clorata: cloro ed altri disinfettanti che si usano nelle piscine sono sufficienti ad uccidere il virus. “Il problema è l’ambiente caldo-umido degli spogliatoi, soprattutto delle piscine al coperto, che facilitano il mantenimento in aria dell’aerosol. E anche le zone umide dello “sputazzo” vicino al bordo della vasca e simili. Ovviamente devono essere in qualche modo ben gestite” sono le parole di Pregliasco. E’ sempre bene rispettare il distanziamento sociale e quindi evitare assembramenti in piscina, nonostante il rischio sia più basso, per la presenza di cloro.