Un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha confessato di aver avuto una relazione con Cristian Galella: di chi stiamo parlando.

In questi ultimi giorni, Cristian Galella e Tara Gabrioletto sono al centro dell’attenzione di tutti. Seppure, pochissimo tempo fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva chiaramente lasciato intendere che c’era qualcosa che non andava tra lei e suo marito, soltanto pochissimi giorni fa è arrivata la conferma. La coppia storica del dating show di Canale 5 che, per anni, ha fatto sognare milioni di telespettatori si è separata. Non sappiamo i motivi precisi di questa decisione, ovviamente. Anche perché, come lo stesso Galella ha confermato nella sue Instagram Stories, entrambi non hanno affatto intenzione di svelarli mai. Fatto sta che, dopo diversi anni di amore puro, i due si sono detti ‘addio’. Ecco, ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, un’ex dama del Trono Over ha fatto una clamorosa confessione proprio sul bel Galella. Stando alle sue parole social, infatti, sembrerebbe che, anni fa, tra lei e l’ex tronista ci sia stato qualcosa. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ex dama dal Trono Over confessa: ‘Cristian è un mio ex’, chi è

Per tutti gli appassionati di Uomini e Donne, l’annuncio della separazione di Cristian Galella e Tara Gabrioletto è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, è stata fatta una domanda ben precisa ad un’ex dama del Trono Over del medesimo programma. ‘Cosa ne pensi di Cristian e Tara?’, è stato chiesto a Cristina Incorvaia. Immediata è stata la reazione dell’ex compagna di David Scarantino, con il quale, come ricorderete senz’altro, è stata protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, che, senza troppi giri di parole, ha detto: ‘In tutta onestà, conoscendo un po’ Cristian visto che è un mio ex di tanti anni fa, non li ho mai visti benissimo insieme come coppia’. Ebbene si. È proprio questa la clamorosa confessione che, dopo anni, la bellissima siciliana ha voluto fare.

A distanza di anni, quindi, Cristina Incorvaia ha confessato di aver avuto una storia con Cristian Galella. Come l’avrà presa l’ex tronista questa rivelazione?