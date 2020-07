Naya Rivera, la famosissima attrice della serie televisiva Glee, è scomparsa in un lago: suo figlio, invece, è stato trovato da solo in barco.

Brutta notizia per tutti i telespettatori di Glee e, soprattutto, dei sostenitori di Naya Rivera. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bellissima e giovanissima attrice americana sia completamente scomparsa. Ebbene si. Di lei, purtroppo, si sono letteralmente perse le tracce. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima cosa è successo. Da come ha raccontato anche Fanpage, sembrerebbe che la trentatreenne di Santa Clarita abbia voluto fare una gita in compagnia di suo figlio Josey Dorsey di appena quattro anni. E così, dopo aver affittato una barca, l’attrice si sarebbe diretta verso il lago per una bella e rilassante nuotata insieme al suo piccolo. Ecco. È proprio dopo quel momento, purtroppo, che la coppia non vi ha fatto più ritorno. Naya, attualmente, è ancora scomparsa ed, ovviamente, continuano le ricerche per ritrovarla. Mentre il piccolo Dorsey, dal canto suo, è stato ritrovato completamente da solo sull’imbarcazione.

Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa: attimi di paura per lei

Dopo aver affittato una barca con l’intento di farsi una bella nuotata al lago in compagnia di suo figlio Josey Dorsey, sembrerebbe che Naya Rivera, la giovanissima attrice di Glee, non abbia fatto più ritorno. È proprio per questo motivo che lo staff addetto al noleggio delle imbarcazioni, notando del mancato ritorno della barca all’orario stabilito, sono usciti a cercarli. Purtroppo, la scoperta è stata davvero amara. L’imbarcazione, stando a quanto si apprende, è stata trovata, ma senza Naya. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ovviamente. Anche perché, come riporta anche Fanpage, sembrerebbe che il piccolo di appena quattro anni abbia raccontato soltanto di essersi recato al lago con sua madre per una nuotata, ma che lei non abbia fatto più ritorno alla barca. Ovviamente, le ricerche di Naya continuano. In modo più che tempestivo, infatti, sono state ampiamente controllate le zone del lago ed, ovviamente, tutte quelle circostanti. Ma, purtroppo, fino a questo momento, non c’è alcuna traccia di Naya.

Appena allertate le autorità della scomparsa di Naya Rivera, quindi, tutte le autorità si sono messe alla sua ricerca. Ma, come dicevamo precedentemente, non c’è alcuna traccia dell’attrice di Glee, almeno fino a questo momento.

Chi è Naya Rivera

Nata il 12 Gennaio del 1987 a Santa Clarita, in California negli Stati Unita, Naya Rivera è conosciuta da tutto il mondo americano e non grazie alla sua partecipazione nella fiction Glee. Ma non solo. Perché, nonostante la sua giovanissima età, l’attrice romana decanta di un curriculum alle spalle davvero da invidiare. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 al 2018, la bella Naya è stata sposata con Ryan Dorsey.