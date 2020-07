Chi è Naya Rivera, la star della commedia musicale Glee: età, carriera e quell’accusa di violenza domestica nel 2017.

Il suo nome è Naya Rivera, ma i fan della serie tv Glee la conoscono come Santana Lopez, il ruolo che l’ha resa famosa in tutto il mondo. L’attrice statunitense è scomparsa in California, nel lago Piru, nella contea Ventura, dove si trovava in barca con il figlio di quattro anni. La donna si sarebbe tuffata in acqua per un bagno, senza mai più tornare a bordo. Il piccolo è stato ritrovato solo sull’imbarcazione e della mamma nessuna traccia.

Chi è Naya Rivera, la star di Glee: età e carriera

Naya Rivera è una nota attrice e cantante statunitense, nota soprattutto per aver interpretato il suolo di Santana Lopez nel telefilm/musical Glee. Nata a Santa Clarita il 12 gennaio del 1987, l’attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto. A soli quattro anni, infatti, ha recitato ne La famiglia reale, produzione di Eddie Murphy nel 1991. Tra il ’92 e il 2002, è apparsa in altre serie tv di successo, tra cui Willy il principe di Bel Air, Otto sotto un tetto e Baywatch. Ha recitato anche in 8 semplici regole e CSI Miami, ma è nel 2009 che è arrivata la grande popolarità: è l’anno in cui è stata scelta per il ruolo della cheerleader Santana Lopez in Glee, la commedia musicale nella quale dimostra di essere anche un’abile cantante. Nel 2011, infatti, la star annuncia il progetto del suo primo album, che segnerà il suo debutto ufficiale come cantante. Nello stesso anno vince un ALMA Awards nella categoria “Favorite Female Music Artist”, per il suo ruolo in Glee. L’anno successivo apparirà come cantante in un video del gruppo 2CELLOS. Nel 2015 l’abbiamo vista nella serie tv Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, nel ruolo della domestica Blanca Alvarez. Nel 2018 interpreta Collette Jones nella serie tv Step Up: High Water.

Vita privata

L’attrice è stata legata al rapper statunitense Big Sean, col quale è convolata a nozze. Ma il matrimonio viene annullato un anno dopo, nel 2014. Dopo qualche mese sposa Ryan Dorsey a Cabo San Lucas: dalla loro unione nasce il piccolo Josey Hollis Dorsey, nel settembre del 2015. Anche questo matrimonio non ha avuto lieto fine: la star ha chiesto il divorzio nel 2016, ritirato poi nell’ottobre del 2017. Il mese successivo, l’attrice viene arrestata con l’accusa di violenza domestica: avrebbe colpito alla testa il marito durante una passeggiata, il tutto documentato da un video filmato dal marito. Le accuse sono state ritirate successivamente, secondo un accordo. Il divorzio è stato ufficializzato nel 2018.