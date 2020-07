Nicole Vite al Limite oggi: come è diventata e come sta la paziente del Dottor Nowzaradan.

Nicole Lewis di Vite al Limite oggi come sta? È la domanda che si pongono tutti gli appassionati della serie del Dottor Nowzaradan. La serie tv in onda in Italia stasera su Real Time racconta la vita di persone obese che vogliono dimagrire e sperano di potersi sottoporre ad un intervento di chirurgia bariatrica. Il percorso è lungo e la storia racconta un anno di vita. Per questa sapere come stanno oggi i protagonisti e come sono diventati è una curiosità che attanaglia molti.

La storia di Nicole Lewis di Vite al Limite

Nicole Lewis quando ha deciso di entrare nel programma Vite al Limite aveva 23 anni. Protagonista del nono episodio della quinta stagione la donna aveva già due figli, ma questo non l’aveva fermata dal mangiare male. Quando ha capito che se avesse continuato su quella strada i suoi figli sarebbero rimasti orfani ha deciso di chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan.

La tossicodipendenza dei genitori

La sua storia non è stata facile. I genitori di Nicole erano tossicodipendenti e l’unica fonte di conforto che aveva era il cibo. Da qui iniziano quindi le sue cattive abitudini alimentari. Per via dei litigi continui con la madre si rifugiava in garage dove il padre, per consolarla, le preparava uno spuntino. Da adolescente la Lewis era quindi già obesa, situazione che peggiorò con l’aggravarsi della dipendenza dalle droghe dei suoi genitori.

Disperata decise quindi di andare a Houston dal Dottor Nowzaradan ed entrare nel programma Vite al Limite. Il medico, esperto in chirurgia bariatrica, le diede una dieta da seguire e da subito la paziente cercò di fare del suo meglio. Alla fine le è stato anche approvato l’intervento di chirurgia. Purtroppo però, circa a metà percorso, è stata costretta a tornare in Ohio, lontana dal Dottor Now per via di uno sfratto. Tuttavia Nicole non ha mollato e sappiamo che oggi continua a perdere peso.

Nicole, la verità sul suo percorso a vite al limite

Non ci sarà purtroppo un episodio di Vite al Limite e Poi con protagonista Nicole Lewis perché pare abbia citato in giudizio il programma. A suo dire infatti la produzione non avrebbe mantenuto la promessa di pagare le sue spese mediche.