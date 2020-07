Sin da piccolo era un vero e proprio talento, adesso è un ballerino amatissimo e super apprezzato da tutti noi: l’avete riconosciuto?

Si è sempre detto: ‘con il talento ci si nasce già da piccoli’. E, in effetti, è proprio questo il caso. Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, il personaggio in questione ha condiviso con tutti i suoi sostenitori un video davvero inedito della sua infanzia. Con un jeans ed una camicetta rosa, il piccoletto del video si è cimentato in un balletto davvero ‘impressionante’. Ebbene si. Perché è proprio nella danza che, per diversi anni, il super amatissimo ragazzo si è lasciato apprezzare e conoscere da tutto il pubblico italiano. Tanto da diventare, ancora adesso, uno dei personaggi televisivi più amati e seguitissimi di tutta la televisione. Ecco, ma siete proprio curiosi di sapere chi è colui che da piccolo ha mostrato il suo talento e che adesso è un ballerino super amato ed apprezzato? Vi lasciamo qualche piccolo indizio: è entrato nel mondo della televisione diversi anni fa grazie ad un noto talent ed, adesso, è uno dei conduttori più ricercati. Avete già capito chi è?

Da piccolo ha mostrato il suo talento, adesso è un amatissimo ballerino: chi è?

Con questo video inedito condiviso sul suo canale social ufficiale, ha voluto ‘dimostrare’ una sola cosa: il suo talento ce l’aveva sin da piccolo, anche se adesso è un ballerino amatissimo e, soprattutto, apprezzatissimo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente. Poco fa, vi abbiamo lasciato qualche piccolo indizio, siete riusciti a coglierli? Tranquilli, vi sveliamo tutto noi nel minimo dettaglio.

Ebbene si. È proprio Stefano De Martino il piccolo talento in questione. Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex marito di Belen Rodriguez ha pubblicato questo video inedito. Ed, in un batter baleno, ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes e di commenti più che positivi.

Anche perché, parliamoci chiaro, la ‘stoffa’ da ballerino di successo ce l’ha sempre avuta, sin da bambino. Certo, al momento, il napoletano ha messo un attimo in disparte la danza per dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Ma l’amore per il ballo continua ad essere immenso. E lo si deduce chiaramente, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, in un balletto improvvisato in compagnia di Francesco Paolantoni.

Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez: cosa sta accadendo

È stata la notizia bomba di questo ultimo periodo: Stefano De Martino avrebbe tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. Un’indiscrezione davvero clamorosa, da come si può chiaramente intendere, ma che prontamente è stata smentita. Dapprima con Stefano ed, in seguito, con l’argentina.

