Pierluigi Diaco, arriva la drastica decisione: “Ci ho pensato molto…”, cos’è successo al conduttore di Io e Te.

Una decisione drastica, quella presa da Pierluigi Diaco nelle ultime ore. Una decisione che è stato proprio lui a comunicare al pubblico, attraverso i suoi profili social. Ed è proprio di social che si parla. Il giornalista e conduttore ha deciso di eliminare i suoi account social, cancellandone ogni traccia. Come specificato nel post, lascerà attivo solamente Twitter nel caso ne avesse bisogno. Una scelta che non è passata inosservata e che arriva per un motivo preciso: il desiderio di ricominciare a guardare negli occhi le persone, “senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert”. Ecco le sua parole nel dettaglio.

Pierluigi Diaco, arriva la drastica decisione del conduttore: “Non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram”

“Ci ho pensato molto. La mia avversione culturale alla ‘dittatura’ social ha raggiunto il punto di non ritorno”. È così che, attraverso un post sui social, Pierluigi Diaco comunica che a breve eliminerà i suoi account di Facebook e Instagram. Una decisione drastica, quella del conduttore di Io e Te, che sostiene che l’essere umano si sia ormai trasformato in “un profilo, un account, un surrogato”. Il giornalista decide così di staccarsi dal mondo social, specificando di mantenere solo l’account Twitter, qualora avesse bisogno di utilizzarlo. Ecco il post pubblicato sui social:

Una decisione che non è passata inosservata e che, probabilmente, potrebbe essere anche frutto delle tante polemiche nate intorno al conduttore nelle ultime settimane. Proprio sui social,infatti, in molti hanno commentato alcuni atteggiamenti del conduttore durante la trasmissione Io e te, definendoli poco eleganti o poco garbati. E voi, cosa pensate delle parole di Diaco? Siete d’accordo sulla sua considerazione sull’utilizzo dei social network?